Delhi Court Grants Bail to Samir Modi in High-Profile Rape Case रेप केस में समीर मोदी को मिली जमानत, दिल्ली की साकेत कोर्ट का बड़ा फैसला
Delhi Court Grants Bail to Samir Modi in High-Profile Rape Case

रेप केस में समीर मोदी को मिली जमानत, दिल्ली की साकेत कोर्ट का बड़ा फैसला

ललित मोदी के भाई और कारोबारी समीर मोदी को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बलात्कार के एक हाई-प्रोफाइल मामले में जमानत दे दी है। समीर पर एक पूर्व सहकर्मी ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, जबकि समीर ने महिला पर 50 करोड़ रुपये की उगाही का आरोप लगाया है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 01:25 PM
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने गुरुवार को एक हाई-प्रोफाइल मामले में कारोबारी ललित मोदी के बड़े भाई समीर मोदी को जमानत दे दी। 55 वर्षीय समीर पर उनकी पूर्व सहकर्मी ने बलात्कार का आरोप लगाया था। यह मामला तब सुर्खियों में आया, जब समीर ने उसी महिला पर 50 करोड़ रुपये की उगाही का आरोप लगाया।

कोर्ट का फैसला और जांच का नया मोड़

साकेत कोर्ट के एएसजे दीपक वाट्स ने समीर मोदी को जमानत दी, लेकिन इस मामले में विस्तृत आदेश अभी जारी होना बाकी है। पिछले हफ्ते कोर्ट ने पुलिस को समीर की शिकायत पर जांच करने का निर्देश दिया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि शिकायतकर्ता महिला ने उनसे 50 करोड़ रुपये की मांग की थी। इसके बाद समीर को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

हवाई अड्डे पर गिरफ्तारी

19 सितंबर को समीर मोदी को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस वक्त गिरफ्तार किया गया, जब शिकायतकर्ता महिला ने उन पर शादी का झांसा देकर बलात्कार और करियर में तरक्की का लालच देने का आरोप लगाया। पुलिस ने समीर से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त करने के लिए तीन दिन की रिमांड मांगी थी, क्योंकि उनका दावा था कि समीर ने कई फोनों का इस्तेमाल कर महिला को धमकाया और लालच दिया।

गोपनीय सुनवाई और वकीलों की दलीलें

इस मामले की सुनवाई गोपनीय रूप से हुई, क्योंकि शिकायतकर्ता के वकील ने निजता की मांग की थी। समीर की ओर से वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता, सूर्या प्रताप सिंह और शैलेंद्र सिंह ने पैरवी की, जबकि शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील अविनिंदर सिंह ने दलीलें पेश कीं। समीर के वकीलों ने दावा किया कि यह शिकायत झूठी और मनगढ़ंत है, जिसका मकसद केवल पैसे की उगाही करना है। उन्होंने 8 और 13 अगस्त को समीर द्वारा दायर उगाही की शिकायतों का हवाला दिया, जिसमें महिला ने कथित तौर पर 50 करोड़ रुपये की मांग की थी।

पुलिस का पक्ष और कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने अपनी रिमांड अर्जी में कहा, 'समीर ने अलग-अलग फोनों से पीड़िता को कॉल किया, उसे नौकरी का लालच दिया और धमकियां दीं।' इस मामले में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (बलात्कार) और धारा 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।