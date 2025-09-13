पत्नी के सुसाइड केस में पति को राहत, दिल्ली की कोर्ट ने कर दिया बरी

दिल्ली में पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में कोर्ट ने एक शख्स को राहत दे दी है। पति पर आरोप था कि उसने पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाया है। इस मामले पर सत्र न्यायाधीश ने टिप्पणी भी की है।

पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में कोर्ट ने एक शख्स को राहत दे दी है। पति पर आरोप था कि उसने पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाया है। इस मामले पर सत्र न्यायाधीश ने टिप्पणी भी की है। उन्होंने कहा कि यह सोचना भी काफी बेतुका है कि पति ने पत्नी को इस कदम को उठाने के लिए मजबूर किया था या उसका ऐसा कोई इरादा था।

इस मामले में पति को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि दोनों की शादी 1998 में हुई थी और दोनों के दो बेटे हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पड़ोसियों के साथ ही चार गवाह पेश हुए थे। इ सभी ने कहा कि पति-पत्नी के बीच अच्छे संबंध थे। मृतका के भाई ने भी स्वीकार किया कि उनकी बहन और उनके पति के बीच संबंध अच्छे थे, लेकिन घर के किराए को लेकर उनकी सास से विवाद हुआ था। भाई ने कहा कि उन्होंने ये शिकायत रिश्तेदारों के कहने पर की थी।

कोर्ट ने पति को बरी करते हुए कहा कि बच्चों की उम्र ऐसी थी कि वे जान सकते थे कि उनकी मां के साथ जुल्म हो रहा है। अगर ऐसा होता तो वो उसका विरोध करते। लेकिन बच्चे जांच में शामिल नहीं हुए, जिससे साफ होता है कि आरोप झुठे हैं। इस मामले में कोर्ट में सभी गवाहों ने आरोपी के पक्ष में बयान दिया और इस दौरान कोई भी ऐसा सबूत सामने नहीं आया जिससे साबित हो सके कि आरोपी ने पत्नी को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया हो।