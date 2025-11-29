गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल की हिरासत 7 दिन बढ़ी, अभी 5 दिसंबर तक कोई राहत नहीं
दिल्ली की एक अदालत ने कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए मुख्यालय में हुई सुनवाई में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की हिरासत 5 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले 19 नवंबर को अनमोल बिश्नोई को 11 दिनों की एनआईए हिरासत में भेज दिया गया था। उस पर अभिनेता सलमान खान के आवास पर गोलीबारी, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या समेत अन्य आरोप हैं।
एनसीपी नेता सिद्दीकी की हत्या, अप्रैल 2024 में अभिनेता सलमान खान के आवास पर गोलीबारी, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या समेत अन्य अपराधों में वांछित अनमोल को 18 नवंबर को अमेरिका से लाया गया था। उसे पिछले साल नवंबर में अमेरिका में हिरासत में लिया गया था।
विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए मुख्यालय में हुई सुनवाई में 5 दिसंबर तक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। इससे पहले 19 नवंबर को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और करीबी सहयोगी अनमोल को 11 दिनों की एनआईए हिरासत में भेज दिया गया था।
अनमोल बिश्नोई 2022 से फरार था और अमेरिका में रह रहा था। वह अपने जेल में बंद भाई लॉरेंस के नेतृत्व वाले आतंकी-गैंगस्टर सिंडिकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार होने वाला 19वां आरोपी है।
कई आपराधिक मामलों में अभियुक्त अनमोल बिश्नोई को प्रत्यर्पण करके भारत लाया गया है। एनआईए ने भारत पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया था। एनआई ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि अनमोल जेल में मौजूद अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई के टेरर सिंडिकेट में शामिल हैं।
एनआईए ने कहा कि एक मामले की जांच में यह पता चला था कि उसने 2020-2023 के दौरान देश में आतंकवाद के अलग-अलग कामों में आतंकवादी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई की मदद की थी। इस मामले की जांच के बाद एनआईए ने मार्च 2023 में अनमोल के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
एनआईए ने बयान में कहा है कि अमेरिका में बैठकर अनमोल बिश्नोई अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर आतंक फैलाने और अपराध करवाने में लगा हुआ था। वह भारत में मौजूद गैंग के लोगों को निर्देश देता था। वह दूसरे गैंगस्टरों की मदद से विदेश में रहते हुए भी भारत में फिरौती वसूलने का काम कर रहा था।