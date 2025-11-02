कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर महिला की याचिका खारिज, यौन उत्पीड़न से जुड़ा था मामला

Hindustan Hindi News
संक्षेप: दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला की याचिका खारिज कर दी। महिला ने पुलिस को उस व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी जिस पर उसने बार-बार यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अदालत में आने से पहले जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

Sun, 2 Nov 2025 08:59 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। याचिका में उसने शादी का झूठा वादा, आपराधिक धमकी, ताक-झांक, पीछा करने, धोखाधड़ी, तकनीक के दुरुपयोग और जान से मारने की धमकियों के तहत बार-बार यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

एक नवंबर के आदेश में मजिस्ट्रेट ने कहा कि आवेदन और उसके साथ संलग्न हलफनामे के अवलोकन से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) की निष्क्रियता के बाद उसने अपनी शिकायत के साथ पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) से संपर्क किया।

उन्होंने कहा कि इस अदालत का यह मत है कि आवेदक/शिकायतकर्ता ने बीएनएसएस की धारा 173(4) के अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173(4) किसी व्यक्ति को कानूनी सहारा प्रदान करती है यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार करता है। यह प्रक्रिया पीड़ित व्यक्ति को वरिष्ठ अधिकारी को सूचना भेजने की अनुमति देती है।

अदालत ने कहा कि एसएचओ की निष्क्रियता के बाद शिकायतकर्ता ने संबंधित डीसीपी से संपर्क नहीं किया। इसमें बीएनएसएस के कानूनी प्रावधान का पालन नहीं किया गया।

महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने 2021 में दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे के पास एक होटल में शादी का झूठा आश्वासन देकर उसका यौन उत्पीड़न किया और बाद में उसका पीछा किया, उसे धमकाया और परेशान किया।

उसने अदालत में यह दावा करते हुए याचिका दायर की कि पुलिस उसकी शिकायतों पर कार्रवाई करने में विफल रही और बार-बार शिकायत करने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की। याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि वर्तमान आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

