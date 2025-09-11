सोनिया गांधी को राहत, ‘नागरिक से पहले वोटर’ विवाद में कोर्ट ने खारिज की याचिका

10 सितंबर को शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग ने कहा था कि जनवरी 1980 में सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के रूप में जोड़ा गया था। जबकि वह उस समय भारत की नागरिक नहीं थीं।

दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने के तीन साल पहले ही मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने याचिका को खारिज कर दिया।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACMM) वैभव चौरसिया ने यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा, "हमने इसे खारिज कर दिया है।" 10 सितंबर को शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग ने कहा था कि जनवरी 1980 में सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के रूप में जोड़ा गया था, जबकि वह उस समय भारत की नागरिक नहीं थीं। उन्होंने कहा, "पहले, आपको नागरिकता की शर्तों को पूरा करना होगा, तभी आप किसी क्षेत्र के निवासी बनेंगे।"

त्रिपाठी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग ने तर्क दिया था कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से पहले भारत का नागरिक होने की शर्त को पूरा करना जरूरी है। उन्होंने कहा था कि मतदाता बनने के लिए, पहले यह साबित करना होगा कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं। उन्होंने कहा था, “पहले आपको यह साबित करना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं... यह पहली शर्त है। नागरिक बनने के बाद, दूसरी शर्त यह है कि जब मैं मतदाता बनना चाहता हूं, तो निवास का प्रमाण जरूरी होता है। आज, चुनाव आयोग के अनुसार 12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र एक वैध प्रमाण हो सकता है, लेकिन उस समय, पैन या आधार नहीं था। तब पासपोर्ट या राशन कार्ड हुआ करता था। हम कह रहे हैं कि उन्हें पहले भारत का नागरिक होने की शर्त को पूरा करना था।”

नारंग ने तब कहा कि गांधी का नाम बाद में 1982 की मतदाता सूची से हटा दिया गया था। “क्या कारण था कि 1982 में उनका नाम हटा दिया गया था? चुनाव आयोग को कुछ ऐसा मिला था जिसकी वजह से उनका नाम हटा दिया गया। उस समय, केवल दो नाम हटाए गए थे। एक संजय गांधी का, जिनका 1981 में निधन हो गया था। और दूसरा नाम उनका (सोनिया गांधी) था। वह तब भी वहीं रह रही थीं। उनका नाम क्यों हटाया गया? क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि कुछ झूठे दस्तावेज बनाए गए हैं और दिए गए हैं। हंगामा हुआ और इसलिए सबसे अच्छा काम यह था कि इसे हटा दिया जाए। 1983 में, आपने फिर से वही काम किया। लेकिन इसे भूल जाइए। पहले आपको 1980 की शर्त को पार करना होगा,” उन्होंने कहा।