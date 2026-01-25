Hindustan Hindi News
दुबई की कंपनी से घूस का आरोप, सेना के अधिकारी की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सेना के एक अधिकारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। CBI ने दुबई की एक कंपनी से कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोप में उस अधिकारी को गिरफ्तार किया था।

Jan 25, 2026 06:22 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार आर्मी ऑफिसर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विशेष अदालत ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई की जिसे CBI ने दुबई की एक कंपनी से कथित तौर पर 3 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। यह देखते हुए कि आरोपी देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता से जुड़े कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण पद पर तैनात था। अदालत ने आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा की याचिका खारिज कर दी।

जिम्मेदार पद पर थे अधिकारी

दिल्ली की एक अदालत ने 23 जनवरी के आदेश में अभियोजन पक्ष के आरोपों पर संज्ञान लिया कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में उप योजना अधिकारी (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निर्यात) जैसे महत्वपूर्ण पद पर तैनात थे और उन्हें बेहद जरूरी कार्य सौंपे गए थे। अदालत ने देखा कि आरोपी शर्मा की जिम्मेदारियां राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता से सीधे तौर पर जुड़ी थीं और इसी आधार पर उनके खिलाफ लगे आरोपों को काफी गंभीर माना।

पत्नी पर भी केस

दिल्ली की विशेष अदालत ने आरोपी शर्मा की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामला अभी शुरुआती चरण में है। ऐसे में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आरोपी अपने वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों जैसे गवाहों को प्रभावित कर सकता है। सीबीआई ने शर्मा और उनकी पत्नी कर्नल काजल बाली के खिलाफ मामला दर्ज किया है जो राजस्थान के श्रीगंगानगर में 16 इन्फैंट्री डिवीजन ऑर्डनेंस यूनिट की कमांडिंग ऑफिसर हैं।

फायदा पहुंचाने के बदले ली घूस

शर्मा पर आरोप था कि वे रक्षा उत्पादों के निर्माण और निर्यात से संबंधित निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों साथ मिलकर भ्रष्टाचार में शामिल रहते हैं। सीबीआई का कहना है कि शर्मा ने इन कंपनियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने के बदले में उनसे रिश्वत ली थी। जांच में दुबई की कंपनी मेसर्स डीपी वर्ल्ड से रिश्वत मिलने की जानकारी मिली थी जिसका भारत में कामकाज बेंगलुरु के राजीव यादव और रवजीत सिंह देख रहे थे।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि वे दोनों शर्मा के साथ लगातार संपर्क में थे। उन्होंने सरकारी विभागों से गलत तरीके से फायदा पाने के लिए शर्मा से मदद मांगी थी। सीबीआई का दावा है कि शर्मा ने रक्षा निर्माण, रसद और निर्यात से जुड़ी निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर अपनी आधिकारिक स्थिति का गलत इस्तेमाल किया और रिश्वत के बदले उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए आपराधिक साजिश रची।

सोर्स से मिली जानकारी के आधार पर FIR

शर्मा ने दलील दी कि कंपनी के कंसाइनमेंट की मंजूरी में उनका कोई रोल नहीं था। अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि यह रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के खिलाफ लग रहा है। सुनवाई के दौरान सीबीआई के प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि एक सोर्स से मिली जानकारी के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उक्त इनपुट पर 18 दिसंबर 2025 को आरोपी के ठिकानों पर तलाशी ली गई। इस छापेमारी में 3 लाख रुपये की रिश्वत की रकम बरामद की गई।

