रेप के आरोपी नाबालिग लड़के को दिल्ली की अदालत ने किया बरी; लड़की बोली- मेरे साथ दुष्कर्म…

दिल्ली की एक अदालत ने 15 साल की लड़की से दुष्कर्म के आरोपित एक नाबालिग को आरोपों से बरी कर दिया है। जानिए इस मामले में अदालत ने क्या कहा, साथ ही लड़की का क्या कहना था?

Dec 22, 2025 07:34 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने 15 साल की लड़की से दुष्कर्म के आरोपित एक नाबालिग को आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि लड़की का पक्ष आरोप साबित करने में नाकामयाब रहा। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं पाया गया, जिससे दुष्कर्म या पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध सिद्ध हो सके।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रयांक नायक इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। नाबालिग आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

आपसी सहमति से बने थे संबंध

नाबालिग की ओर से एडवोकेट प्रशांत दीवान ने अदालत से आरोपमुक्त करने की मांग करते हुए दलील दी कि यह मामला लड़की के माता-पिता और मौसी के कहने पर दर्ज कराया गया था। उन्होंने कहा कि मिले सबूतों से ये पता चलता है कि दोनों नाबालिगों के बीच शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बने थे और इसमें किसी प्रकार का दबाव, जबरदस्ती या हिंसा नहीं थी।

लड़की ने कहा- उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ

अदालत ने 16 दिसंबर को पारित अपने आदेश में कहा कि मामले में एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी स्वयं लड़की थी। उसने अपने बयान में केवल इतना कहा कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने थे, लेकिन उसने किसी प्रकार के यौन उत्पीड़न या जबरन संबंध का आरोप नहीं लगाया। अदालत ने यह भी नोट किया कि लड़की ने कहीं यह नहीं कहा कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

शारीरिक संपर्क के सबूत नहीं मिले

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी पीड़िता और नाबालिग आरोपी के बीच किसी प्रकार के शारीरिक संपर्क या अंतरंगता के सबूत नहीं मिले। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि कथित शारीरिक संबंध पॉक्सो अधिनियम के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न या दुष्कर्म की श्रेणी में आते हैं। अदालत ने कहा कि शिकायत करने वाला पक्ष आरोपों को साबित करने में नाकामयाब रहा है। इसके चलते नाबालिग आरोपी को सभी आरोपों से मुक्त किया जाता है।

