रेप के आरोपी नाबालिग लड़के को दिल्ली की अदालत ने किया बरी; लड़की बोली- मेरे साथ दुष्कर्म…

संक्षेप: दिल्ली की एक अदालत ने 15 साल की लड़की से दुष्कर्म के आरोपित एक नाबालिग को आरोपों से बरी कर दिया है। जानिए इस मामले में अदालत ने क्या कहा, साथ ही लड़की का क्या कहना था?

दिल्ली की एक अदालत ने 15 साल की लड़की से दुष्कर्म के आरोपित एक नाबालिग को आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि लड़की का पक्ष आरोप साबित करने में नाकामयाब रहा। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं पाया गया, जिससे दुष्कर्म या पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध सिद्ध हो सके।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रयांक नायक इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। नाबालिग आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

आपसी सहमति से बने थे संबंध नाबालिग की ओर से एडवोकेट प्रशांत दीवान ने अदालत से आरोपमुक्त करने की मांग करते हुए दलील दी कि यह मामला लड़की के माता-पिता और मौसी के कहने पर दर्ज कराया गया था। उन्होंने कहा कि मिले सबूतों से ये पता चलता है कि दोनों नाबालिगों के बीच शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बने थे और इसमें किसी प्रकार का दबाव, जबरदस्ती या हिंसा नहीं थी।

लड़की ने कहा- उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ अदालत ने 16 दिसंबर को पारित अपने आदेश में कहा कि मामले में एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी स्वयं लड़की थी। उसने अपने बयान में केवल इतना कहा कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने थे, लेकिन उसने किसी प्रकार के यौन उत्पीड़न या जबरन संबंध का आरोप नहीं लगाया। अदालत ने यह भी नोट किया कि लड़की ने कहीं यह नहीं कहा कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया।