दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को जमानत देने से कोर्ट का इनकार, हालांकि एक मामले में दी बड़ी राहत
अदालत ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की हर्निया की सर्जरी 15 दिनों के भीतर करवाने का निर्देश दिया है, साथ ही अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि वह यह भी सुनिश्चित करे कि हुसैन को अस्पताल और जेल, दोनों जगहों पर सर्जरी के बाद की पूरी देखभाल मिले।
दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की हर्निया की सर्जरी 15 दिनों के भीतर हिरासत में ही करवाना सुनिश्चित करे। कोर्ट ने यह आदेश आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की मेडिकल आधार पर लगाई गई अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिया। कोर्ट ने राज्य को यह भी निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि सर्जरी के बाद ताहिर हुसैन को उचित देखभाल मिले। हालांकि कोर्ट ने हुसैन को जमानत देने से इनकार कर दिया।
ताहिर हुसैन ने खुद को 'इन्गुइनल हर्निया' से पीड़ित बताते हुए मेडिकल आधार पर एक महीने की अंतरिम जमानत पाने के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत में याचिका लगाई थी। अर्जी में हुसैन ने साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में 20 मार्च से 20 अप्रैल तक जमानत देने का अनुरोध किया था। ताहिर हुसैन छह अप्रैल 2020 से न्यायिक हिरासत में है।
तत्काल सर्जरी की जरूरत का किया था दावा
हुसैन के वकील द्वारा दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया था कि, ‘आवेदक (हुसैन) अंतरिम जमानत का अनुरोध कर रहा है क्योंकि उसे हर्निया की बीमारी है और डॉक्टरों के अनुसार अब उसे तत्काल सर्जरी की जरूरत है।’
विधानसभा चुनाव के दौरान मिली थी पैरोल
इससे पहले साल 2025 में, हुसैन को दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था। हालांकि, इसके बाद 29 जनवरी, 2026 को उसकी नियमित जमानत याचिका अदालत द्वारा खारिज कर दी गई थी।
बता दें कि दिल्ली दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन 6 अप्रैल 2020 से न्यायिक हिरासत में है। फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।
हुसैन उन 20 लोगों में शामिल हैं, जिन पर दंगों को भड़काने की साजिश में कथित रूप से संलिप्त होने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
(भाषा इनपुट के साथ)
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