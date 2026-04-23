केजरीवाल के बाद AAP को भी कोर्ट से झटका, सौरभ भारद्वाज को भी हटाना होगा बांसुरी स्वराज वाला वीडियो
कोर्ट ने इन वीडियो को आगे शेयर करने पर भी रोक लगा दी है, और भाजपा सांसद स्वराज को यह अनुमति दी है कि अगर 48 घंटों के भीतर यह कंटेंट नहीं हटाया जाता है, तो वे संबंधित प्लेटफॉर्म्स से संपर्क कर सकती हैं।
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को राहत देते हुए आम आदमी पार्टी व उसके नेताओं सौरभ भारद्वाज और अंकुश नारंग को निर्देश दिया है कि वे 18 अप्रैल के विरोध-मार्च से जुड़े उन कथित मानहानिकारक वीडियो को हटा दें, जिनमें भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को निशाना बनाया गया है। अदालत ने माना कि इन वीडियो का लगातार प्रकाशन उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगा।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दक्षिण) गुरविंदर पाल सिंह ने गुरुवार को साकेत कोर्ट में फैसला सुनाते हुए इन वीडियो को आगे शेयर करने पर भी रोक लगा दी, और स्वराज को यह अनुमति दी कि अगर 48 घंटों के भीतर यह कंटेंट नहीं हटाया जाता है, तो वे संबंधित प्लेटफॉर्म्स से संपर्क कर सकती हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 मई, 2026 को तय की गई है।
यह विवाद 19 अप्रैल, 2026 को पोस्ट किए गए एक वीडियो से जुड़ा है। यह वीडियो भाजपा के एक विरोध मार्च के संदर्भ में था, जिसमें कथित तौर पर स्वराज की हिरासत के दौरान उनके आचरण को गलत तरीके से दिखाया गया था।
स्वराज ने तर्क दिया कि वीडियो को जानबूझकर कैप्शन, ओवरले और कमेंट्री के साथ संपादित किया गया था ताकि उनका मजाक उड़ाया जा सके और उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। बाद में इस सामग्री को अन्य प्रतिवादियों द्वारा दोबारा साझा किया गया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार किया गया, जिससे सोशल मीडिया पर इसकी पहुंच काफी बढ़ गई।
बता दें कि महिला आरक्षण कानून संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित नहीं होने के विरोध में शनिवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों और नेताओं ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास तक विरोध मार्च निकाला था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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