आरोपी का पिछला आचरण भरोसे लायक नहीं; पत्नी को तेजाब पिलाने के आरोपी को जमानत देने से कोर्ट का इनकार
साल 2020 में कोरोनाकाल के दौरान मानवीय आधार पर आरोपी पति जितेंद्र को 45 दिनों की अंतरिम जमानत दी गई थी। लेकिन उसने कानून का सम्मान करने के बजाय उसका फायदा उठाया और फरार हो गया था।
दिल्ली की रोहिणी जिला अदालत ने साल 2018 में अपनी पत्नी को जबरन तेजाब पिलाने के आरोपी पति को राहत देने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की अदालत ने आरोपी जितेंद्र उर्फ जॉनी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अपराध की प्रकृति बेहद गंभीर है और आरोपी का पिछला आचरण भरोसे लायक नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी के बाहर आने से न केवल गवाहों को खतरा हो सकता है, बल्कि उसके दोबारा कानून की गिरफ्त से भागने की पूरी आशंका है।
पति और ससुराल वालों पर लगाया आरोप
यह मामला साल 2018 में शाहबाद डेयरी थानाक्षेत्र में सामने आया था। पीड़ित महिला ने अपने पति जितेंद्र और ससुराल वालों पर उसे बंधक बनाकर जबरन तेजाब जैसा पदार्थ पिलाने का आरोप लगाया था। जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 328, 326-ए, 342 और 34 के तहत FIR दर्ज की थी। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि आरोपी 28 जून 2018 से न्यायिक हिरासत में है। पीड़िता ने पूरे परिवार को झूठा फंसाया है और फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी कपड़ों पर तेजाब की पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही यह भी दावा किया कि घटना के समय आरोपी नाई की दुकान पर था और पत्नी ने खुद पुलिस को फोन कर किसी अज्ञात लड़के द्वारा तेजाब जैसा पदार्थ पिलाने की बात कही थी।
अंतरिम जमानत पर फरार हो गया था आरोपी
पीड़िता के अधिवक्ता रवि दराल ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपों को गंभीर बताया। उन्होंने आरोपी के पुराने रिकॉर्ड से भी अदालत को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कोरोनाकाल के दौरान साल 2020 में मानवीय आधार पर जितेंद्र को 45 दिनों की अंतरिम जमानत दी गई थी। लेकिन उसने कानून का सम्मान करने के बजाय उसका फायदा उठाया और फरार हो गया। पुलिस ने मई 2023 में उसे दोबारा गिरफ्तार किया। अदालत ने कहा कि जो व्यक्ति पहले ही जमानत का दुरुपयोग कर चुका हो, उसे दोबारा राहत देकर ट्रायल में देरी का जोखिम नहीं लिया जा सकता।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।