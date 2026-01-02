Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi court convicts MCD junior engineer and two others in CBI bribery case
घूस दो नहीं तो घर गिरा दूंगा...; रिश्वतखोरी मामले में MCD के जेई समेत 3 लोग दोषी करार

संक्षेप:

दिल्ली की एक अदालत ने रिश्वतखोरी के मामले में एमसीडी के एक जूनियर इंजीनियर सहित तीन लोगों को दोषी ठहराया है। आरोप है कि इन लोगों ने घर बनाने की अनुमति देने के लिए रिश्वत की मांग की थी। साथ ही रिश्वत नहीं देने पर घर गिराने की धमकी दी थी। 

Jan 02, 2026 02:06 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने रिश्वतखोरी के मामले में एमसीडी के एक जूनियर इंजीनियर सहित तीन लोगों को दोषी ठहराया है। आरोप है कि इन लोगों ने घर बनाने की अनुमति देने के लिए रिश्वत की मांग की थी। साथ ही रिश्वत नहीं देने पर घर गिराने की धमकी दी थी। अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए 5 जनवरी की तारीख तय की है।

दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई द्वारा 2024 में दर्ज रिश्वतखोरी के मामले में एमसीडी के एक जूनियर इंजीनियर सहित तीन लोगों को दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने सुरेंद्र कुमार शर्मा, सुरेंद्र कुमार जांगरा और रमेश चंद जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत अपराधों का दोषी पाया।

रमेश चंद जैन दिल्ली नगर निगम में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, जबकि जांगरा पूर्व सहायक थे। शर्मा ने जैन के साथ मिलीभगत करके एमसीडी अधिकारी होने का नाटक किया।अभियोजन पक्ष के अनुसार, 18 मार्च 2024 को जेई शर्मा ने शिकायतकर्ता अरुण कुमार गुप्ता से घर बनाने की अनुमति देने के बदले रिश्वत की मांग की। उन्होंने शिकायतकर्ता के घर को गिराने की धमकी भी दी। गुप्ता ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया और शिकायत दर्ज कराई।

24 दिसंबर को दिए गए फैसले में अदालत ने कहा कि पर्याप्त सबूत हैं जिनसे पता चलता है कि शर्मा और जांगरा ने रिश्वत की रकम की मांग की थी और शर्मा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। रिश्वत की रकम उनके पास से बरामद की गई थी।

अदालत ने आगे कहा कि सबूतों से यह साबित होता है कि आरोपियों ने जैन के साथ मिलीभगत और साजिश की थी। जैन एमसीडी में जूनियर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। तीनों के खिलाफ आरोप सिद्ध हो गए हैं। अदालत ने कहा कि रिश्वत की रकम की बरामदगी, रासायनिक परीक्षण और स्वतंत्र गवाहों द्वारा पुष्टि से अभियोजन पक्ष का मामला साबित होता है।

बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान सही और स्पष्ट थे। साथ ही वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों द्वारा भी इसकी पुष्टि हुई। जज ने कहा कि अदालत पाती है कि रिश्वत की मांग और लेने के पर्याप्त सबूत हैं। अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए 5 जनवरी की तारीख तय की है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
