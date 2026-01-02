घूस दो नहीं तो घर गिरा दूंगा...; रिश्वतखोरी मामले में MCD के जेई समेत 3 लोग दोषी करार
दिल्ली की एक अदालत ने रिश्वतखोरी के मामले में एमसीडी के एक जूनियर इंजीनियर सहित तीन लोगों को दोषी ठहराया है। आरोप है कि इन लोगों ने घर बनाने की अनुमति देने के लिए रिश्वत की मांग की थी। साथ ही रिश्वत नहीं देने पर घर गिराने की धमकी दी थी। अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए 5 जनवरी की तारीख तय की है।
दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई द्वारा 2024 में दर्ज रिश्वतखोरी के मामले में एमसीडी के एक जूनियर इंजीनियर सहित तीन लोगों को दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने सुरेंद्र कुमार शर्मा, सुरेंद्र कुमार जांगरा और रमेश चंद जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत अपराधों का दोषी पाया।
रमेश चंद जैन दिल्ली नगर निगम में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, जबकि जांगरा पूर्व सहायक थे। शर्मा ने जैन के साथ मिलीभगत करके एमसीडी अधिकारी होने का नाटक किया।अभियोजन पक्ष के अनुसार, 18 मार्च 2024 को जेई शर्मा ने शिकायतकर्ता अरुण कुमार गुप्ता से घर बनाने की अनुमति देने के बदले रिश्वत की मांग की। उन्होंने शिकायतकर्ता के घर को गिराने की धमकी भी दी। गुप्ता ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया और शिकायत दर्ज कराई।
24 दिसंबर को दिए गए फैसले में अदालत ने कहा कि पर्याप्त सबूत हैं जिनसे पता चलता है कि शर्मा और जांगरा ने रिश्वत की रकम की मांग की थी और शर्मा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। रिश्वत की रकम उनके पास से बरामद की गई थी।
अदालत ने आगे कहा कि सबूतों से यह साबित होता है कि आरोपियों ने जैन के साथ मिलीभगत और साजिश की थी। जैन एमसीडी में जूनियर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। तीनों के खिलाफ आरोप सिद्ध हो गए हैं। अदालत ने कहा कि रिश्वत की रकम की बरामदगी, रासायनिक परीक्षण और स्वतंत्र गवाहों द्वारा पुष्टि से अभियोजन पक्ष का मामला साबित होता है।
बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान सही और स्पष्ट थे। साथ ही वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों द्वारा भी इसकी पुष्टि हुई। जज ने कहा कि अदालत पाती है कि रिश्वत की मांग और लेने के पर्याप्त सबूत हैं। अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए 5 जनवरी की तारीख तय की है।