Delhi court convicts man for abduction rape murder of two-year-old girl दिल्ली में 2 साल की बच्ची से दरिंदगी और हत्या का आरोपी दोषी करार, 28 को होगी सजा पर बहस, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi court convicts man for abduction rape murder of two-year-old girl

दिल्ली में 2 साल की बच्ची से दरिंदगी और हत्या का आरोपी दोषी करार, 28 को होगी सजा पर बहस

दिल्ली की एक अदालत ने 2014 में दो साल की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी व्यक्ति को शनिवार को दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ आरोप साबित किए हैं। सजा पर बहस 28 अगस्त को शुरू होगी।

Praveen Sharma भाषा, नई दिल्लीSun, 24 Aug 2025 11:10 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में 2 साल की बच्ची से दरिंदगी और हत्या का आरोपी दोषी करार, 28 को होगी सजा पर बहस

दिल्ली की एक अदालत ने 2014 में दो साल की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी व्यक्ति को शनिवार को दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ आरोप साबित किए हैं। सजा पर बहस 28 अगस्त को शुरू होगी। कथित ‘मनोरोगी’ और ‘सीरियल किलर’ रविंद्र 2015 में एक छह साल की बच्ची के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसे इस मामले में मई 2023 में सजा सुनाई गई थी। वर्ष 2023 में एक अदालत ने कहा था कि निर्मम बलात्कार और हत्या इतनी वीभत्स और अमानवीय थी कि दोषी किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत आरोपी रविंद्र के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसके खिलाफ समयपुर बादली पुलिस थाने ने आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 363 (अपहरण) के तहत मामला दर्ज किया था।

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर विनीत दहिया और आदित्य कुमार ने कहा कि आरोपी एक ‘सीरियल किलर’ था, जिसके खिलाफ ''नाबालिग बच्चों के अपहरण, बलात्कार और हत्या" के लिए 25 से अधिक एफआईआर दर्ज हैं। आदित्य कुमार ने यह भी कहा कि रविंंद्र ''एक मनोरोगी ‘सीरियल किलर’ है और उसने बच्चों को ही निशाना बनाया है।"

हालांकि, 23 अगस्त के आदेश में अदालत ने कहा कि आरोपी की इसी तरह के अपराधों में पिछली संलिप्तता के ठोस सबूत नहीं हैं, लेकिन कुछ हद तक इस पर विचार किया जा सकता है।

कोर्ट न कहा, ‘‘यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया है कि पीड़ित बच्ची 13 अप्रैल, 2014 को शाम लगभग 6:30 बजे अपने घर से लापता हो गई थी और उसके बाद उसी दिन शाम लगभग 7:30 से 8 बजे उसे आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था।’’

अदालत ने कहा कि यह भी साबित हो चुका है कि बच्ची का शव उस स्थान के निकट से बरामद किया गया था जहां रविंद्र को आखिरी बार बच्ची के साथ देखा गया था।

अदालत ने कहा, ‘‘इन परिस्थितियों में, यदि बच्ची की मृत्यु हुई है, तो आरोपी के विरुद्ध यह बहुत मजबूत साक्ष्य है कि अपराध उसकी हिरासत या उसके साथ रहते हुए हुआ और इस साक्ष्य का खंडन करने का दायित्व आरोपी पर है। हालांकि, आरोपी के पास अपने प्रतिवाद में (बच्ची की मृत्यु समझाने के लिए) कोई साक्ष्य नहीं है।’’

अदालत ने कहा कि अंतिम बार देखने का सिद्धांत रविंद्र के खिलाफ "एक निर्णायक प्रकार का साक्ष्य" है और यह किसी भी उचित संदेह से परे उसके अपराध को साबित करने के लिए "पूरी तरह से पर्याप्त" है।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित तथ्य, आरोपी के विरुद्ध विधिवत सिद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की एक पूरी श्रृंखला बनाते हैं।

रविंद्र को आईसीपी की धारा 363 के तहत दोषी ठहराते हुए अदालत ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरोपी ने बच्ची को माता-पिता के पास से अगवा किया था।

हत्या के अपराध के संबंध में, अदालत ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर गौर किया, जिसके अनुसार मौत कोमा और दम घुटने से हुई थी। इसके अलावा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार बच्ची के सिर पर चोट थी और दोनों होठों में सूजन थी।

अदालत ने कहा, ‘‘बच्ची की उम्र करीब ढाई वर्ष और इतनी छोटी बच्ची का शरीर इतना कोमल और नाजुक होता है कि एक छोटी सी चोट का भी बड़ा प्रभाव हो सकता है। यदि किसी वयस्क व्यक्ति द्वारा बच्ची का मुंह इतनी जोर से दबाया गया कि उसके होठों पर दांतों के निशान पड़ गए, तो इससे पता चलता है कि आरोपी का इरादा उक्त बच्ची की हत्या करना था।’’

इससे पहले मई 2023 में एक अदालत ने 2015 में छह साल की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के लिए रविंद्र को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।