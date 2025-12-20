कांग्रेस नेता अलका लांबा की बढ़ी मुश्किलें, पुलिस से बदसलूकी और प्रदर्शन मामले में आरोप तय

संक्षेप: दिल्ली की अदालत ने जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों को बाधा पहुँचाने और निषेधाज्ञा के उल्लंघन के मामले में कांग्रेस नेता अलका लांबा के खिलाफ आपराधिक आरोप तय करते हुए मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।

दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता अलका लांबा के खिलाफ आपराधिक आरोप तय कर दिए हैं। यह मामला जंतर-मंतर के पास हुए एक प्रदर्शन से जुड़ा है, जो कथित रूप से उग्र हो गया था। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों को बाधा पहुंचाई गई और निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया गया।

क्या है मामला? घटना 29 जुलाई 2024 की है। उस दिन जंतर-मंतर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू थी। संसद घेरने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन अलका लांबा ने कथित रूप से प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किया। अभियोजन के अनुसार, उन्होंने पुलिसकर्मियों को धक्का दिया, बैरिकेड्स पार किए और दूसरों को आगे बढ़ने के लिए उकसाया। इससे सड़क पर अवरोध पैदा हुआ और जनता को परेशानी हुई।

वीडियो फुटेज ने पेश किए सबूत कोर्ट में वीडियो फुटेज दिखाए गए। इनमें अलका लांबा पुलिसकर्मियों को धक्का देते, बैरिकेड्स कूदते और प्रदर्शनकारियों को इशारे से आगे भेजते नजर आईं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने कहा कि ये सबूत प्रथम दृष्टया गंभीर शक पैदा करते हैं। इसलिए मुकदमा चलना जरूरी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सबूतों की पूरी जांच ट्रायल में होगी।

लगाए गए आरोप कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की इन धाराओं के तहत आरोप तय किए। इसमें सार्वजनिक सेवक को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला या बल प्रयोग, सार्वजनिक सेवक को बाधा पहुंचाना, जारी आदेश की अवज्ञा और सार्वजनिक रास्ते में खतरा या अवरोध पैदा करना जैसे आरोप शामिल हैं। अलका लांबा की बरी होने की अर्जी खारिज कर दी गई।