दिल्ली कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज से मांगा जवाब, प्रवेश वर्मा ने दाखिल की थी पुनरीक्षण याचिका
प्रवेश वर्मा ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेशको चुनौती दी है जिसमें कोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। अदालत का कहना था कि भारद्वाज की सोशल मीडिया पोस्ट में लगाए गए आरोप सवाल पूछने के रूप में थे और उन्हें मानहानि नहीं माना जा सकता।
निखिल पाठक, नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा की मानहानि शिकायत खारिज करने के मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता सौरभ भारद्वाज से जवाब मांगा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की है। प्रवेश वर्मा ने 10 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनकी आपराधिक मानहानि की शिकायत खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। मजिस्ट्रेट अदालत ने शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। अदालत का कहना था कि भारद्वाज की सोशल मीडिया पोस्ट में लगाए गए आरोप सवाल पूछने के रूप में थे और उन्हें मानहानि नहीं माना जा सकता।
एडिशनल सेशन जज (ASJ) रूबी नीरज कुमार ने रिवीजन याचिका पर भारद्वाज से जवाब मांगा। उनकी ओर से पेश हुए वकील रजत भारद्वाज ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की है। परवेश वर्मा की ओर से सीनियर वकील सचिन पुरी पेश हुए।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 नवंबर को इस पुनरीक्षण याचिका पर नोटिस जारी किया था।यह मानहानि की शिकायत मई 2026 में भारद्वाज द्वारा सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट से जुड़ी है, जो पश्चिमी दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल, 'एस एस मोटा सिंह पब्लिक स्कूल' की एक घटना के बारे में थी। यह घटना पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक मामले से जुड़ी थी। वर्मा ने आरोप लगाया था कि एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भारद्वाज की पोस्ट ने उनके और उनके परिवार के नाम को स्कूल और उस घटना से जोड़कर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने अपनी शिकायत के समर्थन में 15 मई 2026 की वीडियो क्लिप और भारद्वाज के एक्स अकाउंट की पोस्ट पेश की थीं।
प्रवेश वर्मा का क्या दावा?
मजिस्ट्रेट कोर्ट में कार्यवाही के दौरान, प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि सौरभ भारद्वाज ने झूठा दावा किया था कि प्रवेश वर्मा इस मामले में एक आरोपी की मदद कर रहे हैं, स्कूल का ट्रस्ट उनका है और उन्होंने ही ट्रस्ट में किसी व्यक्ति को नियुक्त किया है।
प्रवेश वर्मा ने कहा कि न तो उनका और न ही उनके परिवार का उस स्कूल या उसके ट्रस्ट से कोई संबंध है। उन्होंने ट्रस्ट के सदस्य की नियुक्ति में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया और इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि उन्होंने ट्रस्ट की फाइलों को गायब करने में मदद की थी।
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अदिति शर्मा
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