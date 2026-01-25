मेधा पाटकर को दिल्ली कोर्ट से राहत, इस मामले में कर दिया बरी

संक्षेप: दिल्ली की एक अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को राहत दी है। कोर्ट ने मेधा पाटकर को आपराधिक मानहानि के एक मामले में बरी कर दिया है। यह मामला दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ 2006 में एक टीवी कार्यक्रम के दौरान दिए गए एक बयान को लेकर दायर किया गया था।

दिल्ली की एक अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को राहत दी है। कोर्ट ने मेधा पाटकर को आपराधिक मानहानि के एक मामले में बरी कर दिया है। यह मामला दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ 2006 में एक टीवी कार्यक्रम के दौरान दिए गए एक बयान को लेकर दायर किया गया था। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता आरोप साबित करने के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत पेश करने में विफल रहे हैं।

कोर्ट ने साफ कर दिया कि पाटकर द्वारा कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के प्रकाशन को साबित करने के लिए न तो मूल रिकॉर्डिंग डिवाइस पेश की गई और न ही पूरा वीडियो फुटेज रिकॉर्ड पर रखा गया। ऐसे में आईपीसी की धारा 500 के तहत आरोप सिद्ध नहीं हो सके और मेधा पाटकर को बरी किया जाता है।

शिकायत के अनुसार, पाटकर ने कार्यक्रम के दौरान आरोप लगाया था कि वी. के. सक्सेना और उनके एनजीओ को सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े सिविल कॉन्ट्रैक्ट मिले थे। हालांकि सक्सेना, जो उस समय नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के अध्यक्ष थे, ने इन आरोपों से इनकार किया था।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राघव शर्मा ने कहा कि आरोपित बयान साबित करने का एकमात्र तरीका मूल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या पूरा ऑडियो-वीडियो रिकॉर्ड पेश करना था, जो अदालत के समक्ष नहीं रखा गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड से यह सामने आया है कि मेधा पाटकर कार्यक्रम की पैनलिस्ट नहीं थीं, बल्कि टेलीकास्ट के दौरान उनका केवल एक छोटा सा प्री-रिकॉर्डेड वीडियो क्लिप चलाया गया था। न तो उस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले रिपोर्टर को गवाह बनाया गया और न ही किसी ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश किया गया, जिसने पाटकर को कथित बयान देते हुए देखा हो।

मजिस्ट्रेट ने कहा कि पूरे इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग के बिना यह तय नहीं किया जा सकता कि कोई मानहानिकारक टिप्पणी की गई थी या नहीं। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि शिकायतकर्ता मूल रिकॉर्डिंग डिवाइस या उसका कोई वैध सेकेंडरी कॉपी भी पेश करने में असफल रहे।