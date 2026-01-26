दिल्ली में पुलिस पर किया था फायरिंग का प्रयास, 7 साल बाद कोर्ट से मिली राहत; हो गया बरी

संक्षेप: दिल्ली के द्वारका में साल 2018 की देर रात चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी पर गोली चलाने की कोशिश के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा।

दिल्ली के द्वारका में साल 2018 की देर रात चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी पर गोली चलाने की कोशिश के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा। अब कोर्ट ने 7 साल बाद आरोपी को बरी कर दिया है।

इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना जैन ने प्रवीण कुमार को आईपीसी की धारा 186, 353, 324, 307 के तहत लगाए गए आरोपों से मुक्त कर दिया। इसके साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 27 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 से भी बरी किया गया। अदालत ने अपने आदेश में अभियोजन की जांच में गंभीर कमियों की ओर इशारा किया।

क्या था पूरा मामला मामला 31 अक्तूबर 2018 का है। पुलिस का आरोप था कि सेक्टर-21 अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान नशे में धुत आरोपी ने पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की, एक कांस्टेबल के अंगूठे को दांत से काट लिया और बाद में एएसआई पर लाइसेंसी पिस्टल तानकर ट्रिगर दबाया, हालांकि गोली नहीं चली।

कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामलों में अभियोजन पर यह कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वह अपराध के हर पहलू को संदेह से परे साबित करे। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि पुलिसकर्मियों की गवाही केवल इस आधार पर खारिज नहीं की जा सकती कि वे पुलिस से हैं, लेकिन उनकी गवाही भरोसेमंद होनी चाहिए।

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि किसी भी पुलिस गवाह ने यह दिखाने के लिए कोई डिपार्चर एंट्री पेश नहीं की कि घटना वाली रात वे आधिकारिक रूप से पिकेट पर तैनात थे। इसके अलावा मौके पर भीड़ जुटने के दावे के बावजूद किसी स्वतंत्र गवाह को जांच में शामिल नहीं किया गया।

कांस्टेबल को लगे काटने के घाव को लेकर अदालत ने कहा कि न तो सलाइवा टेस्ट कराया गया और न ही कोई ऐसा मेडिकल परीक्षण हुआ जिससे यह साबित हो सके कि चोट आरोपी ने ही पहुंचाई थी या वह स्वयं लगी थी।