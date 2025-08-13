भाई से 3 बार बात कर सकेगा तहव्वुर राणा, दिल्ली की अदालत ने दो शर्तों संग दी अनुमति; हिरासत भी बढ़ाई

पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा 26 नवंबर साल 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ता और अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है।

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को एक राहत देते हुए उसे अपने भाई से फोन पर बात करने की अनुमति दे दी। उसे यह अनुमति अपने लिए एक निजी वकील नियुक्त करने को लेकर दी गई है, इस दौरान वह अगस्त महीने में तीन बार अपने भाई से फोन पर बात कर सकेगा। हालांकि अदालत ने इसके लिए दो शर्तें भी रखीं।

अदालत सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान जज ने बात की अनुमति देते हुए दो शर्तें रखीं और कहा कि राणा के फोन कॉल रिकॉर्ड किए जाएंगे, साथ ही यह बातचीत जेल अधिकारियों की मौजूदगी में अंग्रेजी या हिंदी भाषा में होनी चाहिए। कार्यवाही के दौरान विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने वर्चुअल पेश हुए तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत भी 8 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी।

बताया जा रहा है कि कानूनी सहायता वकील पीयूष सचदेवा ने आरोपपत्र और पूरक आरोपपत्र में कुछ दस्तावेजों की जांच के लिए अदालत से समय मांगा था। जिसके बाद न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया। राणा साल 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के मुख्य साज़िशकर्ता और अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है।