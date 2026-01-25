वीके सक्सेना मानहानि केस में मेधा पाटकर को राहत, अदालत ने किया बरी; क्या कहा?

संक्षेप: दिल्ली की एक अदालत से सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मेधा पाटकर को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से दायर किए गए आपराधिक मानहानि के मामले में बरी कर दिया है।

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को मेधा पाटकर को उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में बरी कर दिया। यह मामला 2006 के एक टीवी कार्यक्रम से जुड़ा था जिसमें वीके सक्सेना ने आरोप लगाया था कि मेधा पाटकर ने उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए थे। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष इन आरोपों को साबित करने में विफल रहा है।

क्या था पूरा मामला? अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि मेधा पाटकर ने 2006 में एक टेलीविजन कार्यक्रम के दौरान कथित मानहानिकारक बयान दिए थे। वीके सक्सेना ने यह शिकायत दायर की थी। वह उस समय नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के अध्यक्ष थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि पाटकर ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए थे।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राघव शर्मा ने कहा कि शिकायतकर्ता कानूनी रूप से मान्य सबूत पेश करने में विफल रहा जिससे साबित हो सके कि मेधा पाटकर ने विवादित बयान दिए थे। शिकायत में कहा गया था कि मेधा पाटकर ने कथित तौर पर कार्यक्रम के दौरान दावा किया था कि वीके सक्सेना और उनके एनजीओ को सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े सिविल कॉन्ट्रैक्ट मिले थे। यह आरोप सक्सेना ने नकार दिया था। उन्होंने बयान को मानहानिकारक बताया था।

कोई गवाह नहीं पेश कर सके पेश अदालत ने स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों के अनुसार मेधा पाटकर उस कार्यक्रम में पैनलिस्ट के रूप में शामिल नहीं थीं। प्रसारण के दौरान केवल उनका एक छोटा और पहले से रिकॉर्ड किया गया वीडियो क्लिप दिखाया गया था। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि जिस रिपोर्टर ने वास्तव में ऑडियो-वीडियो रिकॉर्ड किया था या जिसने आरोपी को विवादित बयान देते हुए देखा था उनमें से किसी को भी गवाह के तौर पर पेश नहीं किया गया है।

पूरा वीडियो पेश करना जरूरी अदालत ने कहा कि केस में कुछ भी साबित करने के लिए आरोपी के दिए कथित मानहानिकारक बयानों का पूरा वीडियो और ऑडियो कोर्ट के सामने पेश करना जरूरी है। दिखाई गई क्लिप आरोपी के किसी इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस का महज छोटा हिस्सा है।