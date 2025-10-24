Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi court acquitted man accused of kidnapping and forcibly marrying minor girl
युवक पर था नाबालिग को अगवा कर जबरन शादी करने का आरोप, कोर्ट ने इस आधार पर कर दिया बरी

युवक पर था नाबालिग को अगवा कर जबरन शादी करने का आरोप, कोर्ट ने इस आधार पर कर दिया बरी

संक्षेप: अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में भी विफल रहा है कि आरोपी ने बताए गए समय पर पीड़िता से शादी की थी। जिसके बाद उसे बरी करते हुए, अदालत ने कहा कि मामले में उसे दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है।

Fri, 24 Oct 2025 06:40 PMSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उससे जबरन शादी करने के आरोपी व्यक्ति को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि उसने पीड़िता को बहकाया था। साथ ही अदालत ने कहा कि पीड़िता के बयान से अभियोजन पक्ष द्वारा IPC की धारा 363 के तहत लगाए आरोपों को भी करारा झटका लगा है, जिसमें उन्होंने युवक पर नाबालिग लड़की की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया था। आरोपी शिवराज सिंह सुदामा पर यह आरोप था कि उसने 14 अगस्त, 2021 को जैतपुर से एक लड़की का कथित तौर पर अपहरण कर लिया था।

इस मामले में 17 अक्टूबर को दिए एक आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लवलीन ने कहा कि 16 साल की पीड़िता के बयान से भी यह बात साबित होती है कि उसने घर छोड़ने से पहले आरोपी से शादी की थी और आरोपी ने उसे अपने साथ जाने के लिए उकसाया या बहकाया नहीं था। अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में भी विफल रहा है कि कथित पीड़िता अपराध की तारीख पर नाबालिग थी।

अदालत ने कहा, 'अभियोजन पक्ष यह भी साबित करने में विफल रहा है कि आरोपी ने वास्तव में पीड़िता को बहकाया या बहकाया था। वास्तव में, जब पीड़िता से पूछताछ की गई, तो उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपनी मां की अनुमति लेकर ही आरोपी के साथ घूमने गई थी।'

अदालत ने अपने सामने पेश किए गए सबूतों को देखते हुए कहा कि लड़की के दिए गए बयान के बाद IPC की धारा 366 (किसी महिला का अपहरण या उसे शादी के लिए मजबूर करने हेतु उसका अपहरण) के तहत लगाए गए आरोप स्वतः ही खत्म हो जाते हैं।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में भी विफल रहा कि आरोपी ने बताए गए समय पर पीड़िता से शादी की थी। जिसके बाद उसे बरी करते हुए, अदालत ने कहा कि मामले में उसे दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है।

