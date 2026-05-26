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पूर्व केंद्रीय मंत्री के भाई समेत 5 आरोपी बरी, कोयला घोटाला मामले में अदालत ने दिया CBI को झटका

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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CBI ने आरोप लगाया था कि कंपनी और उससे जुड़े अन्य आरोपियों ने जानबूझकर तथ्यों को छिपाते हुए धोखा दिया था। इसमें कोल ब्लॉक का आवंटन हासिल करने के लिए अपनी तैयारी को उच्च स्तर का दिखाने के लिए झूठे दावे और आंकड़े पेश करना भी शामिल था।

पूर्व केंद्रीय मंत्री के भाई समेत 5 आरोपी बरी, कोयला घोटाला मामले में अदालत ने दिया CBI को झटका

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने यह फैसला छत्तीसगढ़ के 'विजय सेंट्रल कोल ब्लॉक' के आवंटन में हुई कथित अनियमितता को लेकर सुनाया। इस दौरान कोर्ट ने इस मामले में आरोपी बनाई गई SKS इस्पात एंड पावर लिमिटेड समेत अन्य सभी चार आरोपियों को बरी कर दिया। राहत पाने वाले अन्य लोगों में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक गुप्ता, मैनेजर अमृत सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के भाई व नामित डायरेक्टर सुधीर कुमार सहाय शामिल हैं।

विशेष न्यायाधीश सुनेना शर्मा ने मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश जैसे आरोपों को साबित करने में पूरी तरह नाकाम रही है। अदालत ने जांच एजेंसी की तरफ से पेश किए सबूतों को आरोपों को साबित करने के लिए अपर्याप्त बताया। साथ ही कहा कि अभियोजन पक्ष किसी भी आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

सीबीआई बोली- आरोपियों ने झूठे दावे किए

इससे पहले CBI ने कंपनी और अन्य आरोपी व्यक्तियों पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने जानबूझकर तथ्यों को छिपाया और धोखा दिया। इसमें कोल ब्लॉक का आवंटन हासिल करने के लिए अपनी तैयारी को उच्च स्तर का दिखाने के लिए झूठे दावे और आंकड़े पेश करना भी शामिल था।

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लगाया था साजिश रचने का आरोप

जांच एजेंसी का आरोप था कि SKS इस्पात एंड पावर लिमिटेड के पक्ष में कैप्टिव कोयला ब्लॉक का आवंटन हासिल करने के लिए आरोपियों ने एक साजिश रची थी और अपनी नेटवर्थ, जमीन, निवेश और मंजूरियों के बारे में केंद्रीय कोयला मंत्रालय के पास कई झूठे दावे किए थे।

कोर्ट ने सीबीआई के सबूतों को बताया अपर्याप्त

इस केस को लेकर 23 मई को सुनाए अपने 271 पन्नों के फैसले में अदालत ने कहा सीबीआई की तरफ से रिकॉर्ड पर पेश किए गए सभी सबूतों को अपर्याप्त बताया और कहा कि ये सबूत धोखाधड़ी के अपराध में सजा सुनाने के लिए जरूरी तत्वों जैसे कि धोखा, प्रलोभन, बेईमान इरादा या गलत लाभ में से किसी को भी साबित नहीं कर पा रहे हैं।

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(खबर अपडेट हो रही है….)

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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