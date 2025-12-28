शिकायतकर्ता को पता था कि वह शादीशुदा है, ऐसे में...; कोर्ट ने रेप आरोपी को बरी किया

संक्षेप: दिल्ली की एक अदालत ने रेप और आपराधिक धमकी के एक मामले में आरोपी को बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की गवाही में कई गंभीर विरोधाभास और अस्पष्टताएं हैं। इस आधार पर दोषसिद्धि संभव नहीं है।

तीस हजारी कोर्ट ने दुष्कर्म और आपराधिक धमकी के एक मामले में आरोपी मंजीत खरब को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों से साबित करने में असफल रहा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल पाहुजा की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की गवाही में कई गंभीर विरोधाभास और अस्पष्टताएं हैं, जिनके आधार पर दोषसिद्धि संभव नहीं है।

फेसबुक के जरिए दोस्ती वर्ष 2020 में शिकायत के आधार पर मामले में पश्चिम विहार वेस्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि मार्च 2019 में फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती मंजीत से हुई। मई 2019 में आरोपी उसे पीरागढ़ी से कार में बैठाकर मुखर्जी नगर स्थित एक फ्लैट पर ले गया, जहां पहली बार उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद शादी का झूठा वादा कर कई बार संबंध बनाए गए।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि वह संबंध बनाने के बाद गर्भवती हो गई थी। इसकी सूचना मिलने पर आरोपी ने जबरन गर्भपात की गोलियां दीं। बाद में अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर अलग-अलग तारीखों पर कई बार दुष्कर्म किया गया।

10 महीने की देरी से दर्ज कराई शिकायत आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अदिति सिंह और रवि दराल ने अदालत में दलील दी कि आरोपी पहले से शादीशुदा था और उसके दो बच्चे भी हैं। यह तथ्य पीड़िता को पहले से मालूम था। ऐसे में शादी के झूठे वादे पर सहमति का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि शिकायत दर्ज कराने में करीब दस महीने की देरी हुई, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया।

बचाव पक्ष ने कहा कि यह मामला पैसों के लेन-देन के विवाद से जुड़ा है और दबाव बनाने के लिए दुष्कर्म का केस दर्ज कराया गया। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई महिला पहले से आरोपी की वैवाहिक स्थिति जानती है, तो उसे शादी के झूठे वादे के आधार पर भ्रम में दी गई सहमति नहीं माना जा सकता। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोपों में भी आरोपी को संदेह का लाभ देना कानून का मूल सिद्धांत है।