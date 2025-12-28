Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi court acquits rape accused due to controversial statement of complainant
शिकायतकर्ता को पता था कि वह शादीशुदा है, ऐसे में...; कोर्ट ने रेप आरोपी को बरी किया

शिकायतकर्ता को पता था कि वह शादीशुदा है, ऐसे में...; कोर्ट ने रेप आरोपी को बरी किया

संक्षेप:

दिल्ली की एक अदालत ने रेप और आपराधिक धमकी के एक मामले में आरोपी को बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की गवाही में कई गंभीर विरोधाभास और अस्पष्टताएं हैं। इस आधार पर दोषसिद्धि संभव नहीं है।

Dec 28, 2025 07:19 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली की एक अदालत ने रेप और आपराधिक धमकी के एक मामले में आरोपी को बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की गवाही में कई गंभीर विरोधाभास और अस्पष्टताएं हैं। इस आधार पर दोषसिद्धि संभव नहीं है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तीस हजारी कोर्ट ने दुष्कर्म और आपराधिक धमकी के एक मामले में आरोपी मंजीत खरब को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों से साबित करने में असफल रहा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल पाहुजा की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की गवाही में कई गंभीर विरोधाभास और अस्पष्टताएं हैं, जिनके आधार पर दोषसिद्धि संभव नहीं है।

फेसबुक के जरिए दोस्ती

वर्ष 2020 में शिकायत के आधार पर मामले में पश्चिम विहार वेस्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि मार्च 2019 में फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती मंजीत से हुई। मई 2019 में आरोपी उसे पीरागढ़ी से कार में बैठाकर मुखर्जी नगर स्थित एक फ्लैट पर ले गया, जहां पहली बार उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद शादी का झूठा वादा कर कई बार संबंध बनाए गए।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि वह संबंध बनाने के बाद गर्भवती हो गई थी। इसकी सूचना मिलने पर आरोपी ने जबरन गर्भपात की गोलियां दीं। बाद में अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर अलग-अलग तारीखों पर कई बार दुष्कर्म किया गया।

ये भी पढ़ें:सुकेश चंद्रशेखर ने सेटलमेंट के लिए आवेदन दिया, शिकायतकर्ता को 217 करोड़ की पेशकश
ये भी पढ़ें:दिल्ली की CM पर हमला करने के आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय

10 महीने की देरी से दर्ज कराई शिकायत

आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अदिति सिंह और रवि दराल ने अदालत में दलील दी कि आरोपी पहले से शादीशुदा था और उसके दो बच्चे भी हैं। यह तथ्य पीड़िता को पहले से मालूम था। ऐसे में शादी के झूठे वादे पर सहमति का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि शिकायत दर्ज कराने में करीब दस महीने की देरी हुई, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया।

बचाव पक्ष ने कहा कि यह मामला पैसों के लेन-देन के विवाद से जुड़ा है और दबाव बनाने के लिए दुष्कर्म का केस दर्ज कराया गया। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई महिला पहले से आरोपी की वैवाहिक स्थिति जानती है, तो उसे शादी के झूठे वादे के आधार पर भ्रम में दी गई सहमति नहीं माना जा सकता। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोपों में भी आरोपी को संदेह का लाभ देना कानून का मूल सिद्धांत है।

रिकॉर्ड से नहीं हुई आरोपों की पुष्टि

अदालत ने फैसले में यह भी कहा कि कथित गर्भावस्था और गर्भपात को लेकर कोई ठोस चिकित्सकीय साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं है। वहीं, अश्लील फोटो के आरोपों की पुष्टि भी फॉरेंसिक जांच में नहीं हो सकी। होटल में ठहरने और जबरन शारीरिक संबंध के दावे भी स्वतंत्र गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में संदेह के घेरे में रहे। कोर्ट ने सभी दलीलों व तथ्यों के आधार पर आरोपी मंजीत को आईपीसी की धारा 376, 376(2)(एन), 417, 323 और 506 के तहत लगे सभी आरोपों से बरी कर दिया।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।