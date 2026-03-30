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10 साल बाद अदालत ने माना वो निर्दोष था, पर 'भागने' की मिलेगी सजा

Mar 30, 2026 07:27 pm ISTRatan Gupta नई दिल्ली, पीटीआई
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यह मामला जाकिर हुसैन नामक व्यक्ति से जुड़ा है, जिस पर अपनी पत्नी नूर सबा को आत्महत्या के लिए उकसाने, दहेज मांगने और मानसिक प्रताड़ना देने के आरोप थे।

10 साल बाद अदालत ने माना वो निर्दोष था, पर 'भागने' की मिलेगी सजा

दिल्ली की एक अदालत ने 2015 के दहेज-मौत और क्रूरता के एक मामले में आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। हालांकि, अदालत ने सुनवाई से गैरहाजिर रहने और फरार रहने के चलते आरोपी को IPC की धारा 174A के तहत दोषी करार दिया है। यह मामला जाकिर हुसैन नामक व्यक्ति से जुड़ा है, जिस पर अपनी पत्नी नूर सबा को आत्महत्या के लिए उकसाने, दहेज मांगने और मानसिक प्रताड़ना देने के आरोप थे। मामले की सुनवाई कर रहीं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्वाति गुप्ता ने कहा कि आरोप लगाने वाला पक्ष अपनी बात को साबित नहीं कर पाया।

आरोपी के खिलाफ नहीं मिली ठोस सबूत

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी ने अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के पास ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है, जो आरोपी के खिलाफ आरोपों को साबित कर सके।

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अभियोजन के अनुसार, नूर सबा ने जुलाई 2015 में उत्तम नगर स्थित अपने घर में फांसी लगाने की कोशिश की थी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दंपति की शादी 9 अगस्त 2014 को हुई थी।

पिता ने लगाया दहेज और प्रताड़ना का आरोप

नूर सबा के पिता ने शुरुआत में आरोप लगाया था कि आरोपी ने दुकान खोलने के लिए 10 लाख रुपये की मांग की थी और उनकी बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि आरोपी दहेज को लेकर ताने देता था।

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अपने ही बयान से मुकर गए पिता

हालांकि, ट्रायल के दौरान पिता अपने ही आरोपों से मुकर गए और उन्होंने अदालत में कहा कि आरोपी ने उनसे कभी दहेज या पैसे की मांग नहीं की। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी बेटी ने कभी किसी तरह की प्रताड़ना की शिकायत नहीं की थी। इस वजह से उन्हें “शत्रुतापूर्ण गवाह” (hostile witness) घोषित कर दिया गया।

ट्रायल के दौरान अन्य गवाह भी मुकर गए

मामले में अन्य गवाहों, जैसे मृतका की बहन और चचेरे भाई ने भी अभियोजन के आरोपों का समर्थन नहीं किया। अदालत ने कहा कि मुख्य गवाहों के मुकर जाने से केस पूरी तरह कमजोर हो गया और दहेज उत्पीड़न या मृत्यु से पहले किसी तरह की प्रताड़ना साबित नहीं हो सकी।

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दहेज-मौत केस में बरी हुआ आरोपी

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि IPC की धारा 304B (दहेज मृत्यु) के तहत दोष साबित करने के लिए यह जरूरी है कि मौत से ठीक पहले दहेज को लेकर प्रताड़ना हुई हो, जो इस मामले में साबित नहीं हो सकी। साथ ही, धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत भी आरोपी की कोई भूमिका सामने नहीं आई।

अदालत में पेश नहीं होने के चलते दोषी ठहराया गया

हालांकि, अदालत ने पाया कि आरोपी सुनवाई के दौरान लंबे समय तक अदालत में पेश नहीं हुआ और उसे 2016 में घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) करार दिया गया था। इसी आधार पर उसे धारा 174A के तहत दोषी ठहराया गया।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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