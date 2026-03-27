12 साल पुराने कोयला घोटाला मामले में पूर्व सांसद विजय दर्डा समेत कई आरोपी बरी, कोर्ट ने दी क्लीन चिट
सीबीआई का आरोप था कि विजय दर्डा ने बतौर सांसद पीएमओ को प्रभावित किया था। हालांकि, अदालत ने पाया कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए पत्र लिखे थे और यह भी साबित हुआ कि उन पत्रों पर आवंटन के लिए कभी विचार ही नहीं किया गया।
दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के बांदर कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा, उनके बेटे देवेंद्र दर्डा और पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कोयला ब्लॉकों का आवंटन एक नीतिगत निर्णय था, जिसमें पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) और एक उच्च-स्तरीय पैनल शामिल था। सीबीआई की विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने इस मामले में मनोज कुमार जायसवाल, संतोष बागड़ोदिया और LS जानोटी और 'मैसर्स एएमआर आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड' को भी बरी कर दिया।
27 मार्च 2014 को दर्ज किए गए इस सबसे पुराने लंबित मामले में अदालत ने अपने फैसले में कहा, 'कोयला ब्लॉक आवंटित करने के फैसले को किसी भी तरह से 'बिना किसी जनहित के' लिया गया फैसला नहीं कहा जा सकता, खासकर तब, जब इसमें किसी तरह के लेन-देन का कोई आरोप न हो'। साथ ही अदालत ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश या कदाचार का कोई सबूत नहीं मिला है। ऐसे में न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को आपराधिक साजिश (धारा 120-B IPC), धोखाधड़ी (धारा 420 IPC), और भ्रष्टाचार निवारण (PC) अधिनियम की विभिन्न धाराओं सहित सभी आरोपों से बरी कर दिया।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित कोयला घोटाले के संबंध में 50 से अधिक मामले दर्ज किए थे। विशेष अदालत ने यह फैसला महाराष्ट्र के बांदर में कोयला ब्लॉक आवंटन के संबंध में संघीय एजेंसी द्वारा दाखिल किए गए पहले आरोपपत्र से जुड़े मामले में सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 'AMR आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड' ने केंद्रीय कोयला मंत्रालय को कोयला ब्लॉक का आवंटन प्राप्त करने के लिए गुप्ता के साथ साजिश रचते हुए आवेदन में झूठी जानकारी प्रस्तुत की थी। साथ ही अभियोजन पक्ष का यह आरोप भी था कि महाराष्ट्र से तत्कालीन राज्यसभा सदस्य दर्डा ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर कंपनी को कोयला ब्लॉक आवंटित करने की सिफारिश की थी।
हालांकि, अदालत ने सीबीआई के आरोपों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि उसके सामने मौजूद सबूतों से यह पता चलता है कि आवंटन प्रक्रिया के दौरान प्रासंगिक जानकारी संबंधित अधिकारियों के पास पहले से ही उपलब्ध थी और किसी भी गवाह ने प्रलोभन या धोखे के दावों की पुष्टि नहीं की।
अदालत के अनुसार, अभियोजन पक्ष धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों को साबित करने में विफल रहा। सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि कंपनी के आवेदन या 'फीडबैक' प्रपत्र में किसी भी प्रकार के झूठे या बेईमान इरादे को साबित करने वाला कोई सबूत नहीं है।
CBI ने आरोप लगाया था कि मैसर्स AMR आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, जिसका प्रतिनिधित्व मनोज जयसवाल कर रहे थे, ने अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में गलत जानकारी देकर और पहले मिले कोयला ब्लॉक आवंटनों को छिपाकर धोखाधड़ी से बांडर कोल ब्लॉक हासिल किया था।
यह मामला मुख्य रूप से इस दावे पर आधारित था कि विजय दर्डा ने सांसद के तौर पर अपनी स्थिति का इस्तेमाल करके सिफारिशी पत्रों के जरिए PMO को प्रभावित किया था। अदालत ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र में अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए एक सांसद के तौर पर नियमित रूप से PMO को पत्र लिखे थे, और इसके अलावा, यह पूरी तरह से साबित हो गया था कि ऐसे पत्रों पर आवंटन के लिए कभी विचार नहीं किया गया था।
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 'एक बार जब यह मान लिया जाता है कि कोयला ब्लॉक के आवंटन में विजय दर्डा की कोई भूमिका नहीं थी, तो भुगतान के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले की पूरी बुनियाद और 24.60 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का मामला खत्म हो जाता है'।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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