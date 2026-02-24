Hindustan Hindi News
बारात में हेड कॉन्सटेबल ने शख्स की गोली मारकर की हत्या, फिर खुद पहुंच गया थाने; दिल्ली में खौफनाक कांड

Feb 24, 2026 06:17 am ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के वजीराबाद इलाके में रविवार देर रात बारात में विवाद के दौरान हेड कांस्टेबल ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी हेड कांस्टेबल को सगे भाई और साले के साथ गिरफ्तार कर लिया है।

दिल्ली के वजीराबाद इलाके में रविवार देर रात बारात में विवाद के दौरान हेड कांस्टेबल ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी हेड कांस्टेबल को सगे भाई और साले के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक सर्किल में तैनात है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार को बागपत के काथा गांव से वजीराबाद गली संख्या 14 में बारात आई थी। बारात में हेड कांस्टेबल प्रवेश, उसका भाई संदीप और साला विपिन भी आए थे। बताया जाता है कि बारात में गांव का युवक आशीष भी आया था। आशीष और प्रवेश के परिवारों में काफी समय से विवाद चल रहा था। प्रवेश को शक था कि आशीष चोरी छिपे उसकी पत्नी से बात करता है और इसी बात पर अक्सर मारपीट होती थी।

रविवार को बारात में एक बार फिर प्रवेश और आशीष आमने-सामने आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद बढ़ने पर प्रवेश, संदीप और विपिन ने आशीष की पिटाई कर दी। फिर प्रवेश ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसके सीने में गोली मार दी। बारात में गोली चलने के बाद भगदड़ मच गई। वहां मौजूद लोगों ने घायल को डिवाइन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उधर, आरोपी हेड कांस्टेबल रिवॉल्वर के साथ खुद थाने में पहुंच गया। जांच से जुड़े पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस टीम ने संदीप और विपिन को सोमवार सुबह गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी पुलिसकर्मी वर्तमान में नंद नगरी सर्किल में तैनात है।

Delhi News
