क्या पता एंट्री न मिले, नया साल मनाने CP जा रहे तो पढ़ लें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवायजरी

संक्षेप:

Dec 31, 2025 09:49 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
देश नए साल 2026 के वेलकम के लिए तैयार है और 2025 का बस एक दिन बाकी है। शाम होते ही देश के हर कोने से जश्न की तस्वीरें आने लगेंगी और राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इंतजाम कर लिए हैं। दिल्ली का केंद्र कनॉट प्लेस भी जश्न में सरोबार रहेगा पर यहां आने के लिए कुछ शर्ते हैं। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को एक एडवाइजरी (सलाह) जारी करते हुए बताया कि नए साल की पूर्व संध्या और उसके अगले दिन बिना वैध पास वाले किसी भी निजी या व्यावसायिक वाहन को कनॉट प्लेस (CP) में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

शाम 7 के बाद एंट्री को लेकर नए नियम

दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक यह पाबंदी बुधवार शाम 7 बजे से शुरू होकर गुरुवार की समाप्ति तक लागू रहेगी। नए साल का जश्न मनाने के लिए कनॉट प्लेस और इसके आसपास जुटने वाली भारी भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पुलिस ने बताया कि केवल उन्हीं 3,000 वाहनों को अंदर जाने दिया जाएगा जिनके पास दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किया गया वैध 'एंट्री पास' होगा। सेंट्रल दिल्ली में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कई अन्य कड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं।

डिप्टी कमिश्नर (ट्रैफिक) राजीव रावल ने अपनी एडवाइजरी में ये महत्वपूर्ण बातें भी जोड़ीं हैं। कनॉट प्लेस के पास पार्किंग की जगह सीमित होगी, जो 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर मिलेगी। अगर इंडिया गेट पर लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो इंडिया गेट सर्कल (C-Hexagon) पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद की जा सकती है। यातायात व्यवस्था संभालने के लिए इन इलाकों में करीब 700 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।

delhi traffic rules

कनॉट प्लेस की ओर जाने वाली सभी प्रमुख सड़कों पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। इनमें मुख्य रूप से ये जगहें शामिल हैं:

➤मंडी हाउस, बंगाली मार्केट और गोल मार्केट।

➤GPO गोलचक्कर, विंडसर प्लेस और पटेल चौक गोलचक्कर।

➤रणजीत सिंह फ्लाईओवर का उत्तरी हिस्सा।

➤मिंटो रोड-दीन दयाल उपाध्याय (DDU) मार्ग क्रॉसिंग।

➤आर.के. आश्रम मार्ग-चित्रगुप्त मार्ग।

➤के.जी. मार्ग-फिरोजशाह रोड क्रॉसिंग।

➤मुंजे चौक (नई दिल्ली रेलवे स्टेशन) के पास चेल्म्सफोर्ड रोड।

➤जय सिंह रोड-बंगला साहिब लेन।

दिल्ली चिड़ियाघर और रेलवे स्टेशन के लिए निर्देश

DCP ने आगे बताया कि दिल्ली चिड़ियाघर (Delhi Zoo) में भारी भीड़ की संभावना है, जिससे मथुरा रोड पर जाम लग सकता है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे हजरत निजामुद्दीन और प्रगति मैदान के बीच भैरो रोड-मथुरा रोड पर जाने से बचें। कनॉट प्लेस के रास्ते चेल्म्सफोर्ड रोड से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाला मार्ग बंद रहेगा। हालांकि, इन पाबंदियों का पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साकेत स्थित सेलेक्ट सिटी मॉल, DLF एवेन्यू और MGF मेट्रोपॉलिटन मॉल के आसपास बुधवार दोपहर 2 बजे से गुरुवार तक ट्रैफिक बदला रहेगा। यात्री प्रेस एनक्लेव रोड और साकेत व पुष्प विहार की अंदरूनी सड़कों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है।

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर शेख सराय सिग्नल, MB रोड पर एशियन मार्केट सिग्नल और श्री अरबिंदो मार्ग पर PTS मालवीय नगर सिग्नल से ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर मोड़ा जाएगा। शेख सराय से हौज रानी के बीच सड़क के बीच बने सभी 'कट' (Median cuts) बंद रहेंगे। अगले दो दिनों में झंडेवालान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिससे रानी झांसी रोड और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। जाम से बचने के लिए लोग DBG रोड और न्यू रोहतक रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, जो लोग कनॉट प्लेस (CP) जाना चाहते हैं, वे अपने वाहन इन जगहों पर पार्क कर सकते हैं:

➤गोल डाक खाना के पास: काली बाड़ी मार्ग, पंडित पंत मार्ग और भाई वीर सिंह मार्ग।

➤पटेल चौक के पास: आकाशवाणी भवन (AIR) के पीछे रकाब गंज रोड।

➤मंडी हाउस के पास: कॉपरनिकस मार्ग (बड़ौदा हाउस तक)।

➤मिंटो रोड के पास: दीन दयाल उपाध्याय (DDU) मार्ग और प्रेस रोड इलाका।

➤पंचकुइयां रोड के पास: आर.के. आश्रम मार्ग, चित्रगुप्त रोड और पहाड़गंज की ओर जाने वाली बसंत रोड।

➤के.जी. मार्ग-फिरोजशाह रोड क्रॉसिंग के पास: कॉपरनिकस लेन और इंडिया गेट (C-Hexagon) की ओर जाने वाला के.जी. मार्ग।

➤बंगाली मार्केट गोलचक्कर के पास: बाबर रोड और तानसेन मार्ग।

➤विंडसर प्लेस के पास: राजेंद्र प्रसाद रोड और रायसीना रोड।

➤गोल मार्केट के पास: पेशवा रोड।

➤भाई वीर सिंह मार्ग और आर.के. आश्रम रोड के साथ बनी सर्विस रोड, जंतर-मंतर रोड और बूटा सिंह गोलचक्कर के पास रायसीना रोड।

नए साल पर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, तैनात होंगे स्वाट कमांडो; हाई अलर्ट जारी

इंडिया गेट (C-Hexagon) के लिए संभावित डाइवर्जन

यदि नए साल की पूर्व संध्या पर इंडिया गेट (C-Hexagon) पर वाहनों की पाबंदी लगाई जाती है, तो ट्रैफिक को इन रास्तों से मोड़ा जाएगा।

➤क्यू-पॉइंट (Q-Point), डब्लू-पॉइंट (W-Point) और मथुरा रोड।

➤पुराना किला रोड, शेर शाह रोड, के.जी. मार्ग-फिरोजशाह रोड।

➤सुब्रमण्यम भारती मार्ग के पास जाकिर हुसैन मार्ग और पंडारा रोड।

➤राजपथ-रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग गोलचक्कर, सुनहरी मस्जिद, जनपथ और विंडसर प्लेस।

➤राजेंद्र प्रसाद रोड-जनपथ मार्ग और मंडी हाउस।

कनॉट प्लेस (CP) में पाबंदियों के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने इन वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने का सुझाव दिया है:

रास्ता 1: राम मनोहर लोहिया पार्क स्ट्रीट → मंदिर मार्ग → रानी झांसी रोड → झंडेवालान → देश बंधु गुप्ता (DBG) रोड।

➤रास्ता 2: GPO गोलचक्कर → काली बाड़ी मार्ग → मंदिर मार्ग → रानी झांसी रोड → झंडेवालान गोलचक्कर → DBG रोड।

रास्ता 3: विंडसर प्लेस गोलचक्कर → फिरोजशाह रोड → मंडी हाउस → 'W' पॉइंट → 'A' पॉइंट (DDU मार्ग की ओर) → भवभूति मार्ग।

उत्तर और दक्षिण दिल्ली के बीच आवाजाही

ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को रिंग रोड और अन्य वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी है:

रास्ता 1: दिल्ली गेट, ITO और मथुरा रोड के जरिए।

रास्ता 2: रानी झांसी मार्ग, पंचकुइयां रोड, मंदिर मार्ग, पार्क स्ट्रीट और मदर टेरेसा क्रीसेंट रोड के जरिए।

रास्ता 3: रानी झांसी मार्ग, पंचकुइयां रोड और हनुमान मूर्ति से होते हुए रिंग रोड के जरिए।

पूर्व और पश्चिम दिल्ली के बीच आवाजाही

पूर्व-पश्चिम दिशा में जाने के लिए इन रास्तों का उपयोग करें:

➤रिंग रोड, भैरो रोड, मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, मदर टेरेसा क्रीसेंट, राम मनोहर लोहिया अस्पताल गोलचक्कर, पार्क स्ट्रीट और शंकर रोड।

भारी वाहनों और बसों के लिए निर्देश (साकेत क्षेत्र)

बसें और भारी वाहन: प्रेस एनक्लेव रोड के दोनों तरफ और MB रोड व एशियन मार्केट सिग्नल से पुष्प विहार की ओर जाने वाले रास्तों पर भारी वाहनों और DTC/क्लस्टर बसों को जाने की अनुमति नहीं होगी।

चिराग दिल्ली से कुतुब मीनार जाने वाले: इन्हें खानपुर टी-पॉइंट, MB रोड और लाडो सराय टी-पॉइंट के रास्ते जाने की सलाह दी गई है।

IIT फ्लाईओवर से संगम विहार/सैनिक फार्म जाने वाले: इन्हें TB अस्पताल लाइट, लाडो सराय ट्रैफिक सिग्नल, MB रोड, चिराग दिल्ली और खानपुर ट्रैफिक सिग्नल के रास्ते जाने की सलाह दी गई है।

