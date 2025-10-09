delhi Connaught place cleaning news paan spits fungi and many dirty spots know full details कहीं काई तो कहीं थूका पान; दिल्ली के कनॉट प्लेस की हालत देख माथा पीट लेंगे, Ncr Hindi News - Hindustan
कहीं काई तो कहीं थूका पान; दिल्ली के कनॉट प्लेस की हालत देख माथा पीट लेंगे

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) की ओर से किए जाने वाले भारत के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में नई दिल्ली नगर परिषद का नाम शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल होने के बावजूद, सीपी के व्यापारी इसकी स्थिति पर अफ़सोस जताते हैं।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 9 Oct 2025 12:30 PM
पान की पीक से लाल दीवारें, टूटे-फूटे खंभे या उनमें जमी काई... ये हालत दिल्ली का केंद्र कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की है। कनॉट प्लेस बाजार के खराब रखरखाव वाले कोने एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। वहां दुकानदार, व्यापारी वर्ग तक इससे खफा हैं। उनकी शिकायत है कि यहां सफाई और हाउसकीपिंग की कमी साफ दिखाई देती है। वहीं पास में नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने बाबा खड़क सिंह मार्ग पर हनुमान मंदिर परिसर की मशीनीकृत सफ़ाई (mechanised cleaning and scrubbing) के प्रयास शुरू किए हैं और कनॉट प्लेस में सफाई और धुलाई की परियोजना तीन साल से अधिक समय से सरकारी देरी के चलते फंसी हुई है।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) की ओर से किए जाने वाले भारत के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में नई दिल्ली नगर परिषद का नाम शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल होने के बावजूद, सीपी के व्यापारी इसकी स्थिति पर अफ़सोस जताते हैं। इन जगहों में पान के दाग, टूटी हुई फर्श की टाइलें, गंदी पिछली गलियां और खराब रखरखाव शामिल हैं। उनका कहना है कि कम से कम त्योहारी मौसम के दौरान तो बाजार को सजाया-संवारा जाना चाहिए, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन (2023) से पहले किया गया नया पेंट अब उखड़ चुका है।

नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने कहा कि प्रशासन वर्षों से बाजार की मशीनीकृत सफाई और हाउसकीपिंग के बारे में बात कर रहा है, लेकिन जमीन पर कुछ भी लागू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, "त्योहारी मौसम में भी, बाजार गन्दा दिखता है। हमने परिषद और निजी एजेंसियों से इस बारे में लगातार बात की है। अगर हनुमान मंदिर परिसर में सेवाएं दी जा सकती हैं, तो क्या वे हमारे बाजार के लिए भी इसी तरह की मशीनीकृत सफाई और रखरखाव पर विचार कर सकते हैं।

भार्गव ने कहा कि पिछली बार बाजार का उचित रखरखाव 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के आस-पास हुआ था और G20 से पहले केवल पेंट का काम किया गया था। उन्होंने कहा, "दिवाली आ रही है और बाजार पेंट उखड़ने, पान के दागों वाले कोनों और साझा क्षेत्रों के खराब रखरखाव से भरा हुआ है। पार्किंग स्थल अस्त-व्यस्त हैं और पिछली गलियां खराब हालत में हैं। यहां तक कि व्यापारियों को भी मरम्मत का काम करने की अनुमति नहीं है क्योंकि इसके लिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी (HCC) से अनुमति लेनी पड़ती है। CP एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है और इसे कम से कम त्योहारों के आस-पास तो सजाया-संवारा जाना चाहिए था।"

हिंदुस्तान टाइम्स (HT) की ओर से बुधवार को किए गए औचक निरीक्षण में व्यापारियों की शिकायतें सही साबित हुईं। थूकने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी वाले साइनबोर्ड लगे होने के बावजूद, इनर सर्कल (Inner Circle) की इमारतों की दीवारें और खंभे पान के दागों से ढंके हुए थे। कुछ गलियारों में जहां भित्तिचित्र (Graffiti) एक समस्या थी, वहीं अन्य जगहों पर बिजली के मीटर और खुले तार पैदल चलने वालों के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। एयर कंडीशनर से निकलने वाले पानी के पाइप के पास एक तार खतरनाक ढंग से लटक रहा था। कई गलियारों में पेशाब, कूड़े या रिसते हुए पानी की बदबू भी आ रही थी। कई जगहों पर फर्श भी टूट गया है, जिससे सतह ऊबड़-खाबड़ और भद्दी दिख रही है।

NDTA के संयुक्त सचिव अमित गुप्ता ने कहा, "2023 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हमारे अनुरोध पर, NDMC ने बाजार के सभी ब्लॉकों को पेंट किया था। लेकिन रखरखाव वास्तव में अच्छा नहीं रहा है, खासकर भीतरी गलियारों (inner corridors) में।" उन्होंने कहा, "यह बाजार देश के विभिन्न राज्यों और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आने वाले लोगों द्वारा अक्सर देखा जाता है। जब बाजार के कुछ कोनों से बदबू आती है और कुछ की दीवारों पर पान के दाग होते हैं, तो यह एक बुरा प्रभाव डालता है।"

बाजार में 13 ब्लॉक हैं, जिनमें 1,300 से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। अमित गुप्ता ने कहा, "पूरे बाजार को हाथों से (मैन्युअली) साफ करना असंभव है, और इन सफाईकर्मियों के पास सफाई के लिए कोई विशेष उपकरण या रसायन नहीं हैं। हम सबसे अधिक संपत्ति कर (property taxes) का भुगतान करते हैं, जो दिल्ली के अन्य बाजारों की तुलना में लगभग 15 गुना अधिक है। CP दिल्ली के दिल में है और इसे चमचमाता हुआ साफ होना चाहिए।"

2022-23 में, नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर परिसर में एक मशीनीकृत सफाई अभियान शुरू किया था, जो एक बड़े सौंदर्यीकरण और स्वच्छता प्रयास का हिस्सा है। इस अभियान में रोबोटिक क्लीनर और मैकेनिकल स्वीपर जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया गया था ताकि उस अधिक भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखी जा सके, जहां पूरे भारत से श्रद्धालु और वीआईपी आते हैं। अधिकारियों ने कहा कि नागरिक निकाय (NDMC) इस परियोजना का विस्तार कर रहा है, जिस पर ₹2.5 करोड़ का वार्षिक खर्च आएगा, और इसके लिए बोलियां (bids) 13 अक्टूबर को अंतिम रूप दी जाएंगी।

1933 में निर्मित कनॉट प्लेस (CP) राष्ट्रीय राजधानी के सबसे प्रतिष्ठित (iconic) स्थलों में से एक है और इसके सफेद औपनिवेशिक युग के खंभे इसकी पहचान बन गए हैं। इसका नाम क्वीन विक्टोरिया के बेटे प्रिंस आर्थर, ड्यूक ऑफ कनॉट के सम्मान में दिल्ली यात्रा के दौरान रखा गया था। दशकों से, यह बाजार कुछ सबसे लोकप्रिय सामाजिक स्थानों का घर रहा है, जैसे रीगल, ओडियन और रिवोली जैसे सिनेमा हॉल से लेकर क्वालिटी और यूनाइटेड कॉफी हाउस जैसे रेस्टोरेंट और भोजनालय तक। वेंगर्स (Wenger’s), एक मिठाई की दुकान, जो बाजार में खुलने वाली मूल दुकानों में से एक है, आज भी भारी भीड़ को आकर्षित करती है।

नतीजतन, CP सबसे अधिक मांग वाले व्यावसायिक और कार्यालयी स्थानों में से एक बना हुआ है। कुशमैन एंड वेकफील्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, इनर सर्कल, जो एक प्रमुख हाई-स्ट्रीट खुदरा स्थान है, में 2025 की पहली तिमाही के दौरान मासिक किराया ₹1,150 से ₹1,250 प्रति वर्ग फुट रहा। मई 2022 में, नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने कनॉट प्लेस और आस-पास के क्षेत्रों, जिसमें सड़कें, पार्किंग स्थल और गलियारे शामिल हैं, की पूरी मशीनीकृत सफ़ाई और स्क्रबिंग के लिए ₹28 करोड़ की एक व्यापक योजना को मंजूरी दी थी।

एक वरिष्ठ एनडीएमसी (NDMC) अधिकारी ने कहा कि परियोजना में कई तकनीकी कठिनाइयां आईं और शुरू में हाउसकीपिंग एजेंसी को काम पर रखने के लिए कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा, "निविदाएं (Tenders) जारी की गईं लेकिन केवल एक ही बोली प्राप्त हुई। हम अब नए अनुमान (fresh estimates) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (detailed project reports) तैयार कर रहे हैं।" कनॉट प्लेस की एक दुकान, रेमंड कस्टम टेलरिंग के समीर हुसैन ने कहा, "बाजार में शौचालय तो हैं लेकिन उनका रखरखाव ठीक से नहीं होता। सफाईकर्मी सुबह आते हैं, लेकिन सफ़ाई तभी बेहतर होती है जब कोई खास कार्यक्रम या कोई हस्ती (celebrity) का दौरा होता है।"

इस बीच, एक दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट के व्यापारी ने सीवेज सिस्टम के बारे में शिकायत की। उन्होंने कहा, "सीवेज सिस्टम का रखरखाव ठीक से नहीं किया जाता है। अगर तेज बारिश होती है, तो सीवर का पानी सड़क पर बहने लगता है।" उन्होंने आगे कहा, "एनडीएमसी बाजार के सौंदर्यीकरण के लिए कुछ नहीं कर रही है, जिस तरह से बिजली के तार लटक रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे यह पुरानी दिल्ली की कोई जगह हो।"