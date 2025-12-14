मोदी तेरी कब्र खुदेगी...का नारा देने वाली जयपुर कांग्रेस की नेता, बयान पर अफसोस भी नहीं

संक्षेप: मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा देने वाली जयपुर सिटी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मंजू लता मीणा ने एएनआई से बातचीत में कहा कि वोट की धांधली को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है। बीजेपी ने वोट में धांधली करके ये सरकारें बनाई हैं, और चुनाव आयोग भी उनके इशारों पर काम कर रहा है।

आज कांग्रेस की वोट चोरी, SIR के मुद्दे को लेकर दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में रैली थी। सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तक मौजूद थे। इस बीच भीड़ में से किसी ने पीएम मोदी की मौत के नारे लगा दिए। बीजेपी ने इसका वीडियो जारी कर इसपर कड़ा ऐतराज जताया है। ये नारा किसने दिया था, इसका पता चल गया है। नारा देने वाली जयपुर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मंजू लता मीणा हैं और विवाद के बाद भी अपने बयान पर कायम हैं।

मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा देने वाली जयपुर सिटी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मंजू लता मीणा ने एएनआई से बातचीत में कहा कि वोट की धांधली को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है। बीजेपी ने वोट में धांधली करके ये सरकारें बनाई हैं, और चुनाव आयोग भी उनके इशारों पर काम कर रहा है। PM मोदी रोजगार, युवाओं, महिलाओं या किसानों के बारे में बात नहीं करते। वह मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। मैंने कहा था, 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी।' मैं आज भी इस बात पर कायम हूं। हमारा काम सच्चाई को जनता के सामने लाना है।