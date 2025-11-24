91 जगहों पर 1 ही वोटर की फोटो; दिल्ली कांग्रेस चीफ का आरोप, चुनाव आयुक्त को लेटर

संक्षेप: दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राज्य निर्वाचन आयुक्त विजय देव को लेटर लिखकर एमसीडी उपचुनाव से पहले अशोक विहार वार्ड में ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाया है। इस रिपोर्ट में जानें उन्होंने क्या बातें कही हैं।

एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राज्य निर्वाचन आयुक्त विजय देव को लेटर लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पत्र के जरिए 30 नवंबर को होने वाले एमसीडी उपचुनाव से पहले अशोक विहार वार्ड में ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख देवेंद्र यादव के लेटर पर दिल्ली चुनाव आयोग के आुयक्त की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के वार्ड संख्या 65, बूथ संख्या 13 की वोटर लिस्ट में एक मतदाता की फोटो 91 जगहों पर पाई गई है।

देवेंद्र यादव ने आगे कहा कि वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में अधिकतर मजदूर रहते हैं। इसका अर्थ है कि एक साजिश के तहत 90 लोगों के वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। यह लोकतांत्रिक मान्यताओं के खिलाफ है। उन्होंने आगे जोड़ा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार ‘वोट चोरी’ के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं।

वहीं दूसरी ओर एमसीडी के उपचुनावों को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। भाजपा ने रविवार को डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। साथ ही, लोगों को मत डालने के लिए प्रोत्साहित भी किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि पार्टी प्रचार को मिले जनसमर्थन के आधार पर आंतरिक आकलन है कि 11 सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। प्रचार का मुख्य आकर्षण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सात बैठकें और जनसभाएं रहीं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अशोक विहार और द्वारका बी वार्ड में सांसद प्रवीन खंडेलवाल और कमलजीत सहरावत के साथ लोगों को संबोधित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रेटर कैलाश वार्ड के मतदाताओं से सीधा संवाद कर के विकास और रखरखाव पर चर्चा की। इस दौरान सांसद बांसुरी स्वराज भी शामिल हुईं।

उधर, सांसद मनोज तिवारी ने मुंडका वार्ड के स्वर्ण पार्क में, ढिचकाऊं कलां वार्ड के जय विहार छठ घाट पर पूर्वांचल समाज के लोगों संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में यमुना किनारे छठ पूजा का संकल्प पूरा करवा कर भाजपा ने पूर्वांचल समाज से एक पुराना वादा भी सत्ता आते ही पूरा किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने ढिचकाऊं कलां वार्ड में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित किया।