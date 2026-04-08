काम की बात: दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर की लिमिट हुई दोगुनी, प्रवासी मजदूरों और छात्रों को बड़ी राहत
LPG संकट के बीच दिल्ली में रहने वाले प्रवासी मजदूरों, छात्रों और छोटे कारोबारियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने कॉर्मशियल LPG सिलेंडर की दैनिक सीमा बढ़ाकर प्रवासी मजदूरों और छात्रों को राहत देने की कोशिश की है।
LPG संकट के बीच दिल्ली में रहने वाले प्रवासी मजदूरों, छात्रों और छोटे कारोबारियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने कॉर्मशियल LPG सिलेंडर की दैनिक सीमा बढ़ाकर प्रवासी मजदूरों और छात्रों को राहत देने की कोशिश की है। नई व्यवस्था के तहत 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की सीमा 180 से बढ़ाकर 360 कर दी गई है, जो 5 किलो के 1368 सिलेंडर के बराबर है। कुल मिलाकर अब प्रतिदिन 6,480 सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
जानिए किस सेक्टर को कितने सिलेंडर मिलेंगे
दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसकी जानकारी अपने एक्स अकाउंट से दी। सरकार ने प्राथमिकता वाले सेक्टर्स भी तय किए हैं। होटल, रेस्तरां और फूड सेक्टर को सबसे ज्यादा 3,375 सिलेंडर मिलेंगे, जबकि लेबर-इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को 1,800 सिलेंडर आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों, सरकारी संस्थानों व कम्युनिटी किचन, कैटरर्स और बैंक्वेट तथा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को भी अलग-अलग कोटा दिया गया है।
- होटल, रेस्तरां व फूड सेक्टर- 3375 सिलेंडर
- लेबर-इंटेंसिव इंडस्ट्रीज- 1800 सिलेंडर
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थान- 225 सिलेंडर
- सरकारी संस्थान एवं कम्युनिटी किचन- 225 सिलेंडर
- कैटर्स एवं बैंक्वेट- 225 सिलेंडर
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम- 270 सिलेंडर
जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर होगा एक्शन
मनजिंदर सिंह सिरसा ने चेतावनी भरे लहजे में कहा- सरकार ने यह भी साफ किया है कि गैस वितरण व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया- इस फैसले का मकसद जरूरतमंद वर्गों को समय पर गैस उपलब्ध कराना है।
देश में एलपीजी दबाव देखने को मिल रहा
देशभर में पिछले कुछ समय से एलपीजी की उपलब्धता को लेकर दबाव देखने को मिल रहा है। कई शहरों में सप्लाई प्रभावित होने और मांग बढ़ने की वजह से उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में दिल्ली सरकार का यह कदम सप्लाई को संतुलित करने और जरूरतमंदों को प्राथमिकता देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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