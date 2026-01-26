Hindustan Hindi News
delhi colony badly suffer from sewarage problem people left home
अपना घर छोड़कर किराये पर रहने को मजबूर, दिल्ली की इस कॉलोनी में सीवर के पानी से बुरा हाल

संक्षेप:

दिल्ली के किराड़ी विधानसभा क्षेत्र की एक कॉलोनी में लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। इस कॉलोनी में दो सौ से अधिक परिवार रहते हैं। इनमें से करीब आधे परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया है। गलियों में गंदा सीवर का पानी जमा होने के कारण लोगों का जीना मुहाल हो रहा है।

Jan 26, 2026 08:53 pm IST
दिल्ली के किराड़ी विधानसभा की शर्मा कॉलोनी में कई गलियों में गंदा सीवर का पानी जमा होने के कारण लोगों ने अपने मकान खाली कर दिए हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार शर्मा कॉलोनी में दो सौ से अधिक परिवार रहते हैं। इसमें से लगभग आधे परिवार ने गलियों में नाले का गंदा पानी जमा रहने से अपने मकान खाली कर दिए हैं।

ये सभी परिवार शर्मा कॉलोनी से नजदीक की कॉलोनियों में किराए पर रहने को मजबूर हैं। स्थानीय निवासी धर्मेंद्र ने बताया कि मैंने अपने परिवार के साथ कुछ समय पहले मकान खाली कर दिया। मैं एक छोटी दुकान शर्मा कॉलोनी से नजदीक चलाता हूं। मैं दिव्यांग हूं। मेरी ही तरह कई परिवार अपना मकान खाली कर चुके हैं।

बेहतर सीवर लाइनों की व्यवस्था की मांग

स्थानीय निवासियों ने कहा कि हमारी मांग है कि विभाग व प्रशासन शर्मा कॉलोनी में जल्द से जल्द सीवर लाइन को बेहतर करने का काम करें। यहां पर अतिरिक्त सीवर लाइनें बिछाई जाएं। जिससे नागरिकों को कॉलोनी में नाले व नालियों का गंदा पानी जमा न हो पाए। साथ ही, बारिश का पानी भी सीवर लाइनों से आगे प्रवाह हो।

निवासियों ने कहा कि जब तक इस कॉलोनी में सही ढांचागत सीवर लाइनों की व्यवस्था नहीं होगी। तब तक यहां पर जमे गंदे पानी को निकालने के बाद भी यह समस्या बरकार रहेगी। इसलिए इस पूरे क्षेत्र में बेहतर सीवर लाइनों की व्यवस्था करना जरूरी है।

जमे पानी को निकाल रहे: निगम

निगम अधिकारियों ने बताया कि शर्मा कॉलोनी में निगम की टीमों को तैनात किया गया है। बीते कुछ दिनों से शर्मा कॉलोनी में निगम के कर्मचारी लगातार यहां पर जमे गंदे पानी को निकाल रहे हैं। इस मामले को लेकर नालियों की गाद निकालने, सफाई करने और कचरा हटाने के लिए निगम की टीमों को किराड़ी के विभिन्न स्थानों पर तैनात की गई है।

