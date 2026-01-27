Hindustan Hindi News
दिल्ली में 5 साल बाद सबसे ठंडी रही 26 जनवरी, आज आंधी-बारिश का येलो अलर्ट

दिल्ली में 5 साल बाद सबसे ठंडी रही 26 जनवरी, आज आंधी-बारिश का येलो अलर्ट

दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर पारा 3.6 डिग्री तक गिरने के बाद अब मौसम विभाग ने बारिश का 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी लेकिन तेज हवाओं के साथ ठिठुरन बनी रहेगी।

Jan 27, 2026 07:57 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में इस बार गणतंत्र दिवस (Republic Day) की सुबह पिछले 5 सालों में सबसे सर्द रही। कंपकंपाती ठंड के बीच सोमवार को शहर के कुछ हिस्सों में तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। हालांकि, अब मौसम फिर करवट लेने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज बारिश का 'येलो अलर्ट' जारी किया है।

हाड़ कंपा देने वाली ठंड का रिकॉर्ड

सोमवार को दिल्ली ने 2021 के बाद अपना सबसे ठंडा गणतंत्र दिवस देखा। 2021 में पारा 2.1 डिग्री तक गिरा था, और इस बार यह 3.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सफदरजंग वेधशाला, जो दिल्ली के मौसम का प्रतिनिधित्व करती है, वहां न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से चार डिग्री कम था। वहीं, आयानगर में तापमान और भी नीचे गिरकर 3.6 डिग्री पर पहुंच गया।

वहीं दिल्ली के बाहरी इलाकों और गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में पाला देखा गया। सैनिक फार्म के एक निवासी साहिल प्रसाद ने बताया कि सुबह कारों की खिड़कियों पर बर्फ की परत जमी हुई थी। वहां के एक निजी मौसम केंद्र ने तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया।

क्यों हुई इतनी ठंड?

मौसम अधिकारियों के अनुसार, वीकेंड पर आसमान साफ होने और उत्तर-पश्चिम से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में यह भारी गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को दिल्ली में 'कोल्ड वेव' (शीत लहर) जैसी स्थिति बनी रही।

delhi weather

आज कैसा रहेगा मौसम?

बारिश का अलर्ट ठंड के बाद अब दिल्लीवालों को बारिश का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। शहर में एक या दो दौर की हल्की बारिश के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के आने से न्यूनतम तापमान बढ़कर 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

दिल्ली की हवा हुई खराब

सोमवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता (AQI) बिगड़कर 'खराब' श्रेणी (241) में पहुंच गई, जो रविवार को 'मध्यम' (153) थी। हालांकि, राहत की बात यह है कि आज होने वाली बारिश और तेज हवाओं से प्रदूषण के स्तर में सुधार होने की उम्मीद है और हवा वापस 'मध्यम' श्रेणी में आ सकती है।

