दिल्ली में कड़ाके की ठंड का टॉर्चर, 4.6 डिग्री तक लुढ़का पारा, घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी
Delhi Weather: दिल्ली में शुक्रवार की सुबह इस सीजन की सबसे ठंडी रही, जहाँ न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बर्फीली हवाओं और बढ़ते प्रदूषण के बीच मौसम विभाग ने शनिवार के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।
राजधानी दिल्ली में शुक्रवार की सुबह इस सीजन में सबसे सर्द रही। पांच डिग्री से नीचे पहुंचे पारे ने दिल्लीवालों को ठिठुरा दिया। मौसम विभाग ने शनिवार को भी राजधानी में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।
लगातार गिर रहा पारा
धूप नहीं निकलने से अभी तक दिल्ली में ज्यादातर दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही थी। वहीं, न्यूनतम तापमान तुलनात्मक तौर पर सामान्य बना हुआ था। अब बर्फीली हवाओं की वजह से न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में शुक्रवार का न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम है। यह इस मौसम का सबसे कम न्यूनतम तापमान है।
इस सीजन में दिसंबर और जनवरी महीनों में सिर्फ चार मौकों पर ही न्यूनतम तापमान छह डिग्री से नीचे आया है, जबकि पांच डिग्री से नीचे तापमान पहली बार शुक्रवार को पहुंचा। वहीं, सफदरजंग में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस रहा।
कड़ाके की ठंड के साथ प्रदूषण भी बढ़ा
राजधानी दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदूषण का हमला और तेज हो गया है। शुक्रवार को दिल्ली की पांच जगहों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। वहीं, समग्र तौर पर भी दिल्ली की प्रदूषण में तेज बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली की हवा में इस समय मानकों से लगभग पौने तीन गुना प्रदूषण मौजूद है। यूं तो दिल्ली के लोग पिछले साल अक्तूबर महीने की 14 तारीख से ही खराब हवा में सांस ले रहे हैं। इस बीच में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा है जब वायु गुणवत्ता का स्तर 200 से नीचे आया हो। इस दौरान ज्यादातर समय में दिल्ली की हवा खराब, बहुत खराब, गंभीर या फिर अति गंभीर श्रेणी में रहा।