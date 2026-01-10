दिल्ली में कड़ाके की ठंड का टॉर्चर, 4.6 डिग्री तक लुढ़का पारा, घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी

संक्षेप: Delhi Weather: दिल्ली में शुक्रवार की सुबह इस सीजन की सबसे ठंडी रही, जहाँ न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बर्फीली हवाओं और बढ़ते प्रदूषण के बीच मौसम विभाग ने शनिवार के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।

राजधानी दिल्ली में शुक्रवार की सुबह इस सीजन में सबसे सर्द रही। पांच डिग्री से नीचे पहुंचे पारे ने दिल्लीवालों को ठिठुरा दिया। मौसम विभाग ने शनिवार को भी राजधानी में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

लगातार गिर रहा पारा धूप नहीं निकलने से अभी तक दिल्ली में ज्यादातर दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही थी। वहीं, न्यूनतम तापमान तुलनात्मक तौर पर सामान्य बना हुआ था। अब बर्फीली हवाओं की वजह से न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में शुक्रवार का न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम है। यह इस मौसम का सबसे कम न्यूनतम तापमान है।

इस सीजन में दिसंबर और जनवरी महीनों में सिर्फ चार मौकों पर ही न्यूनतम तापमान छह डिग्री से नीचे आया है, जबकि पांच डिग्री से नीचे तापमान पहली बार शुक्रवार को पहुंचा। वहीं, सफदरजंग में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस रहा।