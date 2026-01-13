दिल्ली में शीतलहर ने बढ़ाया सर्दी का सितम, आज व कल कैसा रहेगा मौसम; देखें पिछले 6 दिन का हाल

संक्षेप: दिल्ली के ज्यादातर स्थानों पर सोमवार को शीतलहर की स्थिति रही। इसके चलते रात और सुबह ठिठुरन का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच भी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी का मौसम बना रहेगा। मंगलवार के लिए ऑरेंज और बुधवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

दिल्ली के ज्यादातर स्थानों पर सोमवार को शीतलहर की स्थिति रही। इसके चलते रात और सुबह ठिठुरन का सामना करना पड़ा। हालांकि, में खिली धूप से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच भी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी का मौसम बना रहेगा। मंगलवार के लिए ऑरेंज और बुधवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

रात से ही गिरने लगा पारा दिल्ली में गलन भरी हवाओं का सितम और बढ़ गया है। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में रविवार की रात से ही तापमान में तेज गिरावट देखने को मिली। जबकि, सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा। पालम केंद्र में सुबह 8 बजे के करीब कोहरे के चलते दृश्यता का स्तर 800 मीटर तक पहुंच गया। हालांकि बाद में कोहरा हल्का हुआ, लेकिन शीतलहर के चलते उंगलियां सुन्न होने लगी। नौ बजे के बाद से खिली हुई धूप निकलने लगी। 11 बजे के बाद दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में अच्छी धूप निकल आई। इसके चलते तापमान में इजाफा हुआ। हालांकि, सर्द हवाओं के चलते ठंड का असर बना रहा।

दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जो कि सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, जबकि, न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जो कि सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस कम है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 41 से 100 फीसदी तक रहा। दिल्ली का पालम इलाका सबसे ज्यादा ठंडा माना जा सकता है क्योंकि यहां पर अधिकतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा। जो कि सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस कम है, जबकि यहां पर न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस रहा जो कि सामान्य से 04 डिग्री सेल्सियस कम है।

तीन वर्षों की सबसे ठंडी रात दिल्ली में रविवार की रात जनवरी महीने के लिए तीन सालों की सबसे ठंडी रात रही। इससे पहले वर्ष 2023 के जनवरी महीने में 18 जनवरी को न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इसके साथ ही रविवार की रात इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही है। दिल्ली के सफदरजंग में सोमवार की सुबह दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस इस मौसम में सबसे कम है। इससे पहले 10 जनवरी को 4.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा था।

शीतलहर के मानक ● न्यूनतम तापमान को 10 डिग्री या उससे कम होना चाहिए

● न्यूनतम तापमान अगर सामान्य से साढ़े चार डिग्री से लेकर साढ़े छह डिग्री तक कम है तो उसे शीतलहर की स्थिति माना जाता है

● न्यूनतम तापमान अगर साढ़े छह डिग्री से ज्यादा कम है तो उसे सीवीयर कोल्ड वेव यानी गंभीर शीतलहर की स्थिति माना जाता है

● न्यूनतम तापमान चार डिग्री से नीचे होने पर उसे शीतलहर की स्थिति माना जाता है