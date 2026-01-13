Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi cold wave intensified winter chill what will weather be today and tomorrow
दिल्ली में शीतलहर ने बढ़ाया सर्दी का सितम, आज व कल कैसा रहेगा मौसम; देखें पिछले 6 दिन का हाल

दिल्ली में शीतलहर ने बढ़ाया सर्दी का सितम, आज व कल कैसा रहेगा मौसम; देखें पिछले 6 दिन का हाल

संक्षेप:

दिल्ली के ज्यादातर स्थानों पर सोमवार को शीतलहर की स्थिति रही। इसके चलते रात और सुबह ठिठुरन का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच भी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी का मौसम बना रहेगा। मंगलवार के लिए ऑरेंज और बुधवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

Jan 13, 2026 06:59 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के ज्यादातर स्थानों पर सोमवार को शीतलहर की स्थिति रही। इसके चलते रात और सुबह ठिठुरन का सामना करना पड़ा। हालांकि, में खिली धूप से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच भी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी का मौसम बना रहेगा। मंगलवार के लिए ऑरेंज और बुधवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रात से ही गिरने लगा पारा

दिल्ली में गलन भरी हवाओं का सितम और बढ़ गया है। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में रविवार की रात से ही तापमान में तेज गिरावट देखने को मिली। जबकि, सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा। पालम केंद्र में सुबह 8 बजे के करीब कोहरे के चलते दृश्यता का स्तर 800 मीटर तक पहुंच गया। हालांकि बाद में कोहरा हल्का हुआ, लेकिन शीतलहर के चलते उंगलियां सुन्न होने लगी। नौ बजे के बाद से खिली हुई धूप निकलने लगी। 11 बजे के बाद दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में अच्छी धूप निकल आई। इसके चलते तापमान में इजाफा हुआ। हालांकि, सर्द हवाओं के चलते ठंड का असर बना रहा।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी, 90 साल बाद इतना गिरा पारा,शिमला से भी अधिक ठंड

दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जो कि सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, जबकि, न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जो कि सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस कम है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 41 से 100 फीसदी तक रहा। दिल्ली का पालम इलाका सबसे ज्यादा ठंडा माना जा सकता है क्योंकि यहां पर अधिकतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा। जो कि सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस कम है, जबकि यहां पर न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस रहा जो कि सामान्य से 04 डिग्री सेल्सियस कम है।

New Delhi : A Security personnel stand guard at Kartavya Path amid a cold winter morning. (ANI Photo)

तीन वर्षों की सबसे ठंडी रात

दिल्ली में रविवार की रात जनवरी महीने के लिए तीन सालों की सबसे ठंडी रात रही। इससे पहले वर्ष 2023 के जनवरी महीने में 18 जनवरी को न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इसके साथ ही रविवार की रात इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही है। दिल्ली के सफदरजंग में सोमवार की सुबह दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस इस मौसम में सबसे कम है। इससे पहले 10 जनवरी को 4.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा था।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-NCR में और बढ़ेगी ठंड, शिमला से भी ज्यादा सर्द रातें, ऑरेंज-येलो अलर्ट

शीतलहर के मानक

● न्यूनतम तापमान को 10 डिग्री या उससे कम होना चाहिए

● न्यूनतम तापमान अगर सामान्य से साढ़े चार डिग्री से लेकर साढ़े छह डिग्री तक कम है तो उसे शीतलहर की स्थिति माना जाता है

● न्यूनतम तापमान अगर साढ़े छह डिग्री से ज्यादा कम है तो उसे सीवीयर कोल्ड वेव यानी गंभीर शीतलहर की स्थिति माना जाता है

● न्यूनतम तापमान चार डिग्री से नीचे होने पर उसे शीतलहर की स्थिति माना जाता है

● न्यूनतम तापमान दो डिग्री से नीचे होने पर उसे गंभीर शीतलहर की स्थिति माना जाता है

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Weather News Delhi Weather Delhi Weather News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।