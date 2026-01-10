Hindustan Hindi News
बर्फीली हवाओं से ठिठुरी दिल्ली; येलो अलर्ट, कोल्ड वेव जैसी स्थिति रहने का अनुमान

संक्षेप:

Delhi Weather: बर्फीली हवाओं के कारण दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली के सफदरजंगए पालम और लोधी रोड जैसे इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया है। 

Jan 10, 2026 05:27 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Delhi Mausam: बर्फीली ने दिल्लीवालों को ठिठुरा दिया है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण ठंड बढ़ गई है। दिल्ली के सफदरजंग, पालम, लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। कुछ जगहों पर शीतलहर की स्थिति भी देखी जा सकती है।

कोल्ड वेव के आसार, येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने शनिवार रात को दिल्ली में कुछ जगहों पर कोल्ड वेव के साथ धुंध रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 2.7 डिग्री कम है। वहीं लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम है। पालम में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से -2.0 डिग्री कम है।

कल कोहरे के साथ शीतलहर जैसी स्थिति

मौसम विभाग ने रविवार को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में कुछ जगहों पर शीतलहर की स्थिति रहने और सुबह के समय कई जगहों पर मध्यम कोहरा जबकि कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में दोपहर के वक्त 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सर्द हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।

जारी रहेगी कड़ाके की ठंड

मौसम विभाग ने दिल्ली में 12 से लेकर 16 जनवरी के दौरान सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाने का अनुमान जताया है। दिल्ली में 12 और 13 जनवरी को कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। दोनों ही दिन दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। दिल्ली में 13 से लेकर 15 जनवरी तक 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना है।

16 जनवरी तक का हाल

दिल्ली में 14 जनवरी को न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है। इसके बाद 15 और 16 जनवरी को इसके 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। दिल्ली में 13 जनवरी से आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। दिल्ली में 16 जनवरी को भी हवा की स्पीड कम होकर 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर दिल्ली में पलूशन के ज्यादा नहीं बढ़ने का अनुमान है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
