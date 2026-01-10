बर्फीली हवाओं से ठिठुरी दिल्ली; येलो अलर्ट, कोल्ड वेव जैसी स्थिति रहने का अनुमान

संक्षेप: Delhi Weather: बर्फीली हवाओं के कारण दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली के सफदरजंगए पालम और लोधी रोड जैसे इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया है।

Delhi Mausam: बर्फीली ने दिल्लीवालों को ठिठुरा दिया है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण ठंड बढ़ गई है। दिल्ली के सफदरजंग, पालम, लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। कुछ जगहों पर शीतलहर की स्थिति भी देखी जा सकती है।

कोल्ड वेव के आसार, येलो अलर्ट मौसम विभाग ने शनिवार रात को दिल्ली में कुछ जगहों पर कोल्ड वेव के साथ धुंध रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 2.7 डिग्री कम है। वहीं लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम है। पालम में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से -2.0 डिग्री कम है।

कल कोहरे के साथ शीतलहर जैसी स्थिति मौसम विभाग ने रविवार को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में कुछ जगहों पर शीतलहर की स्थिति रहने और सुबह के समय कई जगहों पर मध्यम कोहरा जबकि कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में दोपहर के वक्त 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सर्द हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।

जारी रहेगी कड़ाके की ठंड मौसम विभाग ने दिल्ली में 12 से लेकर 16 जनवरी के दौरान सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाने का अनुमान जताया है। दिल्ली में 12 और 13 जनवरी को कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। दोनों ही दिन दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। दिल्ली में 13 से लेकर 15 जनवरी तक 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना है।