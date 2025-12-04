दिल्ली कंपकंपी वाली ठंड शुरू, मौसम विभाग ने जारी किया शीतलहर का अलर्ट; 5 डिग्री तक गिरा पारा

संक्षेप: उत्तर पश्चिमी सर्द हवाओं के चलते दिल्ली में शुक्रवार को शीतलहर की स्थिति बन सकती है, जहां न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने का अनुमान है, वहीं बुधवार को भी सफदरजंग में इस मौसम का सबसे ठंडा दिन दर्ज हुआ।

राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को शीतलहर की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर पश्चिमी सर्द हवाओं के चलते दिल्ली का न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से नीचे पहुंच सकता है। इस बीच, बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही तापमान सामान्य से नीचे रहे। सफदरजंग में इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा।

दिल्ली के सफदरजंग में अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जो कि सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस कम है। यह इस सीजन का सबसे कम अधिकतम तापमान है। विभाग का अनुमान है कि गुरुवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 05 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

कोल्ड वेव का अलर्ट अब भी जारी मौसम विभाग ने पहले 2 से 5 दिसंबर तक दिल्ली के कुछ इलाकों में कोल्ड वेव की चेतावनी दी थी। मंगलवार को हवा की दिशा बदलने से अलर्ट कुछ कम हुआ था, लेकिन अब फिर ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाएं लौट आई हैं। मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि 5 दिसंबर तक तापमान और गिरेगा। न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री के बीच रह सकता है। गुरुवार को भी दिन का पारा 23 डिग्री के आसपास ही रहेगा।

पिछले साल से पहले आई इतनी ठंड दिल्ली में दिसंबर के शुरुआती दिनों में इतनी ठंड आमतौर पर नहीं पड़ती। पिछले साल सबसे कम तापमान 4.5 डिग्री 12 और 16 दिसंबर को दर्ज हुआ था। इस बार सर्दी ने दिसंबर शुरू होते ही जोर पकड़ लिया है।