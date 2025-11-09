Delhi Weather : दिल्ली में उत्तरी पश्चिमी हवाओं ने बढ़ाई ठंड, आज के मौसम पर IMD का क्या अनुमान

Hindustan Hindi News
संक्षेप: दिल्ली में खासतौर पर सुबह और शाम के समय ठंड का अहसास बढ़ने लगा है। दिल्ली के सफदरजंग में शनिवार की सुबह इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह रही। दिल्ली के आयानगर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया।

Sun, 9 Nov 2025 06:26 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में खासतौर पर सुबह और शाम के समय ठंड का अहसास बढ़ने लगा है। दिल्ली के सफदरजंग में शनिवार की सुबह इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह रही। दिल्ली के आयानगर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया।

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सुबह के समय हल्की धुंध छाई रही। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ ही धूप निकल आई और धुंध साफ हो गई। वहीं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों की ओर से आने वाली उत्तरी पश्चिमी हवा के चलते ठंड का अहसास बना रहा।

दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग मौसम केन्द्र में अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 11.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस कम है। यह इस मौसम का सबसे कम न्यूनतम तापमान है। वहीं, आयानगर क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस कम है। सफदरजंग में आर्द्रता का स्तर 36 से 90 फीसदी तक रहा।

आज आसमान साफ रहेगा : मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार की सुबह भी दिल्ली में कहीं-कहीं हल्का कोहरा देखने को मिलेगा, जबकि दिन में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दिन के समय हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है।

राजधानी गैस चैंबर बनी, सांस लेना मुश्किल

वहीं, दिल्ली प्रदूषण के कारण गैस चैंबर बन गई है। दिल्ली के लोग सवा तीन गुना ज्यादा प्रदूषण वाली हवा में सांस ले रहे हैं। शनिवार की शाम आठ बजे दिल्ली की हवा में प्रदूषक कणों का स्तर मानकों से सवा तीन गुना ज्यादा पर पहुंच गया। अगले तीन-चार दिनों तक दिल्ली के लोगों को प्रदूषित हवा से राहत मिलने की संभावना नहीं है। 14 अक्टूबर के बाद से ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब या बेहद खराब श्रेणी में चल रही है। इस बीच में वायु गुणवत्ता के स्तर में हल्का-फुल्का सुधार तो हुआ, लेकिन कुल मिलाकर वायु गुणवत्ता का स्तर खराब ही रहा, जबकि पिछले तीन दिनों में इसमें तेजी से बढ़ोतरी का रुख देखने को मिल रहा है।

सीपीसीबी के मुताबिक शनिवार को दिल्ली का सूचकांक 361 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को बेहद खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले शुक्रवार को यह सूचकांक 322 के अंक पर रहा था। यानी 24 घंटे के भीतर ही इसमें 39 अंकों की बढ़ोतरी हुई है।

शाम के समय हवा की रफ्तार कम होने के साथ ही प्रदूषण के स्तर में तेज बढ़ोतरी हुई और रात के आठ बजे तक सूचकांक 380 के अंक तक पहुंच गया। दिल्ली की हवा में प्रदूषक कणों का स्तर मानकों से सवा तीन गुना ज्यादा तक हो गया है। मानकों के मुताबिक हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से नीचे होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। जबकि, शनिवार की शाम को दिल्ली-एनसीआर की हवा में पीएम 10 का औसत स्तर 332.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और पीएम 2.5 का औसत स्तर 196.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। दोपहर को तीन बजे यह स्तर 321 और 187 पर रहा था।

इन कारकों से बढ़ा : प्रदूषण बढ़ने के पीछे कई कारकों को जिम्मेदार माना जा रहा है। दिल्ली में इस समय दिन के ज्यादातर समय हवा की रफ्तार दस किलोमीटर प्रति घंट से कम रह रही है। जिससे प्रदूषक कणों का विसर्जन धीमा हो रहा है। दिन के समय हवा की रफ्तार बढ़ी तो उसकी दिशा उत्तरी पश्चिमी थी। यह हवा अपने साथ-साथ पराली का धुआं भी ला रही है। वहीं, न्यूनतम तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई है और सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिली है। इससे प्रदूषक कण ज्यादा देर वायुमंडल में बने रह रहे हैं।

पराली का धुआं बढ़ने की आशंका : डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के मुताबिक शनिवार को दिल्ली की हवा में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 8.64 फीसदी तक रही। अगले कुछ दिनों में पराली के धुएं की हिस्सेदारी और भी ज्यादा बढ़ने का अनुमान है।

