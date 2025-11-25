दिल्ली पर पारा-प्रदूषण का डबल अटैक; 10 डिग्री से नीचे आया तापमान, जहरीली हवा भी जारी

संक्षेप: Delhi Cold : राजधानी दिल्ली में हवा की दिशा में हुए बदलाव के साथ ही मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम पारा एक बार फिर से 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है।

राजधानी दिल्ली में हवा की दिशा में हुए बदलाव के साथ ही मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम पारा एक बार फिर से 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है, जबकि दिनभर की खिली हुई धूप के बावजूद दिल्ली का अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे रहा। वहीं, सर्द मौसम और हवा की गति कम होने से रात के समय प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगले एक सप्ताह जहरीली हवा से राहत के आसार नहीं हैं।

दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जो कि सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस कम है। जबकि, न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जो कि सामान्य से दो डिग्री कम है।

सीपीसीबी के मुताबिक, रविवार की रात 12 बजे हवा में पीएम 10 का स्तर 366 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर पहुंच गया था। सोमवार दिन में तेज धूप निकलने के बाद इसमें सुधार हुआ और दिन के दो बजे यह स्तर 341 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। सोमवार सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 396 अंक पर रहा था। हालांकि, धूप निकलने से इसमें सुधार हुआ और शाम 4 बजे जारी बुलेटिन में सोमवार के लिए दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 382 दर्ज किया गया। रविवार को यह सूचकांक 391 अंक था। यानी, 24 घंटे में नौ अंकों का सुधार हुआ है।

मानक से साढ़े तीन गुना ज्यादा प्रदूषण : सीपीसीबी के मानकों के मुताबिक हवा में प्रदूषक कण पीएम 10 का स्तर 100 और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। सोमवार की शाम चार बजे पीएम 10 का स्तर 341 और पीएम 2.5 का स्तर 201 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा।