ठंड बढ़ेगी या निकलेगी धूप, अगले 4 दिन कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम; IMD का बड़ा अपडेट

संक्षेप: दिल्ली का मौसम आज काफी ठंडा हो गया है। मौसम विभाग ने आज कोल्ड डे घोषित किया है। इसके अलावा आज दिल्ली के कई इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है।

Delhi Weather Forecast: राजधानी दिल्ली में ठंड ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार को दिल्ली के लिए ‘कोल्ड डे’ की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आने वाले 4 दिनों में दिल्ली का तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा।

मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। मौसम विभाग ने आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में ठंडे दिन जैसे हालात रहने की बात कही है।

इसके अलावा राजधानी के कई हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। सुबह के समय कुछ जगहों पर बेहद घना कोहरा देखने को मिल सकता है। हालांकि, फिलहाल दिल्ली के लिए कोई आधिकारिक मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। वहीं, दिल्ली की हवा रविवार को ‘गंभीर’ श्रेणी के करीब पहुंच गई। सुबह 8 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 387 दर्ज किया गया। जहरीली स्मॉग की चादर ने राजधानी को ढक लिया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि आज ठंड का असर ज्यादा है, लेकिन आईएमडी ने यह भी कहा है कि अगले 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद तापमान में फिर 2-3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है।

रविवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी लो विजिबिलिटी दर्ज की गई। खराब दृश्यता के चलते एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की। इंडिगो एयरलाइंस ने सुबह के समय कोहरे के कारण उड़ानों में देरी या व्यवधान की चेतावनी दी है।

सोमवार के मौसम की बात करें तो आईएमडी ने आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कई जगहों पर मध्यम कोहरे का अनुमान जताया है। सोमवार को अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।