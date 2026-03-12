दिल्ली के कोचिंग सेंटर में 12वीं की लड़कियों से रेप करता था टीचर, राज खुलने पर कुंडी बंद कर भागा
कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर ने 12वीं की 3 लड़कियों के साथ लंबे समय तक रेप किया। आरोपी टीचर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली इन छात्राओं को फोटो-वीडियो वायरल करने और उनके परिवार की हत्या करने की धमकी देकर चुप कराता था।
बुराड़ी इलाके से गुरु-शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक निजी संस्थान का ट्यूशन टीचर पिछले दो साल से अपनी तीन छात्राओं का यौन शोषण कर रहा था। आरोपी टीचर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली इन छात्राओं को फोटो-वीडियो वायरल करने और उनके परिवार की हत्या करने की धमकी देकर चुप कराता था।
पीड़ित छात्राओं ने सोमवार को थाने में अपनी आपबीती बताई। छात्राओं का आरोप है कि आरोपी धीरज चौधरी ट्यूशन पढ़ाने के बहाने उनके साथ अश्लील हरकतें करता था। विरोध करने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी देता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट, मारपीट और बंधक बनाने जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
17 वर्षीय पीड़िता रंजना (परिवर्तित नाम) के अनुसार अक्तूबर 2024 में ट्यूशन टीचर धीरज चौधरी ने जन्मदिन के बहाने पार्टी रखी थी। आरोप है कि पार्टी के दौरान वह शराब के नशे में तीनों छात्राओं से मारपीट करने लगा। दरअसल, उसे पता चला था कि छात्राएं अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थीं। पीड़िता के मुताबिक पिछले साल अगस्त में धीरज ने उसे और उसकी एक सहेली को कोचिंग सेंटर बुलाया। वहां आरोपी ने दोनों की बेल्ट से पिटाई की और उनके साथ दुष्कर्म किया। इसके दो दिन बाद उसने तीसरी छात्रा को भी सेंटर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। रंजना ने जब घटना की जानकारी परिवार को देने की बात कही तो आरोपी ने धमकी दी कि वह एआई तकनीक से उनकी अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा।
घर पर शिकायत करने आया, कुंडी लगाकर भागा
पीड़िता के अनुसार सोमवार को आरोपी धीरज एक छात्रा के घर पहुंचा, जहां उसकी मां भी मौजूद थीं। वहां उसने तीनों सहेलियों के चरित्र पर सवाल उठाते हुए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। इसी दौरान एक छात्रा ने परिजनों के सामने पूरी घटना का खुलासा कर दिया। आरोप है कि यह सुनते ही धीरज घबरा गया और अचानक कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे की कुंडी बाहर से लगाकर मौके से फरार हो गया। अंदर मौजूद लोग कुछ देर तक कमरे में फंसे रहे। बाद में पड़ोसियों की मदद से दरवाजा खुलवाया गया। इसके बाद तीनों छात्राओं ने अपने परिजनों को आरोपी की हरकतों के बारे में विस्तार से बताया। पीड़िता की शिकायत पर बुराड़ी थाने में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पोक्सो, मारपीट और बंधक बनाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस को आशंका है कि मामले में और पीड़िताएं सामने आ सकती हैं।
बेटी से यौन शोषण में पिता पर मामला दर्ज
बुराड़ी इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एलकेजी की 6 वर्षीय छात्रा ने अपने ही पिता पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। मासूम बच्ची ने इस खौफनाक सच का खुलासा तब किया, जब वह इलाज के लिए चाचा नेहरू अस्पताल पहुंची और वहां डॉक्टर को अपनी आपबीती सुनाई। डॉक्टर की सूचना पर बुराड़ी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार, आरोपी पिता अक्सर अपनी बेटी के साथ अश्लील हरकतें करता था। जब बच्ची ने अपनी मां को बताया, तो उन्होंने केवल पिता से दूर रहने की सलाह दी। छह मार्च को अस्पताल में डॉक्टर के सामने सच आने के बाद, बच्ची सदमे में थी। सोमवार को दिल्ली पुलिस की एसआई आकांक्षा ने बच्ची की काउंसलिंग की, जिसके बाद उसके बयान दर्ज किए गए।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप