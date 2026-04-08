Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली के इस दफ्तर में औचक निरीक्षण करने पहुंची सीएम गुप्ता, बोलीं- अनुशासन सिर्फ छोटे कर्मचारियों के लिए नहीं

Apr 08, 2026 09:43 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, राजीव शर्मा, नई दिल्ली
share

सीएम गुप्ता ने कार्यालय परिसर में पड़ी अनुपयोगी सामग्री और स्क्रैप को तुरंत हटाने के निर्देश दिए ताकि कार्यस्थल का माहौल बेहतर हो सके। फायर सेफ्टी उपकरणों की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने नियमित ऑडिट और मेंटेनेंस रिपोर्ट अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए।

दिल्ली के इस दफ्तर में औचक निरीक्षण करने पहुंची सीएम गुप्ता, बोलीं- अनुशासन सिर्फ छोटे कर्मचारियों के लिए नहीं

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बुधवार को ITO स्थित स्टेट ट्रेड एंड टैक्सेज़ डिपार्टमेंट के कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान वहां ऑफिस के समय कई बड़े-छोटे अधिकारी अनुपस्थित मिले। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों से बातचीत करते हुए उनके ऑफिस आने के समय के बारे में पूछा और डिपार्टमेंट के अटेंडेंस रिकॉर्ड पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी। इसके साथ ही सीएम ने कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता का काम अटका तो अफसर जिम्मेदार होंगे।

निरीक्षण के दौरान ऑफिस में कई वरिष्ठ अधिकारी भी अपने कार्यालयों में नहीं मिले। जिसके बाद सीएम ने कहा कि अनुशासन केवल निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए नहीं है, बल्कि कमिश्नर और स्पेशल कमिश्नर स्तर तक हर अधिकारी पर समान रूप से लागू होता है। सीएम ने कहा कि बायोमेट्रिक हाजिरी सभी के लिए जरूरी है और सभी विभाग इसका सख्ती व गंभीरता से पालन सुनिश्चित करें।

पिछले महीनेभर का हाजिरी रिकॉर्ड मांगा

गुप्ता ने कहा कि सरकार किसी भी स्तर पर लापरवाही या अकुशलता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि उनके निरीक्षण का मकसद सिर्फ व्यवस्थाओं की समीक्षा करना नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र में जवाबदेही और अनुशासन लागू करना भी था। मुख्यमंत्री ने कार्यालयीन समय में अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से पिछले एक महीने का बायोमेट्रिक हाजिरी रिकॉर्ड भी तत्काल प्रभाव से जमा करने को भी कहा, ताकि जवाबदेही स्पष्ट रूप से तय की जा सके।

ये भी पढ़ें:दिल्ली की 130 सरफेस पार्किंग का होगा कायाकल्प, MCD ने बनाया यह मास्टरप्लान

करदाताओं से बात कर लिया फीडबैक

मुख्यमंत्री ने करदाताओं और जीएसटी कार्यालय में पहुंचे नागरिकों से संवाद कर फीडबैक भी लिया। इस दौरान सेवाओं में देरी और अधिकारियों की अनुपलब्धता की शिकायतें सामने आईं। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि जनसेवा में देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और इसके लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। जन-शिकायत निवारण व्यवस्था पर भी मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश जारी किए।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर की लिमिट हुई दोगुनी, रेखा सरकार का बड़ा ऐलान

बैठकों के कारण ना हो लोगों का काम प्रभावित

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अधिकारियों की बैठकों के कारण नागरिकों के काम लंबित रहना अस्वीकार्य है। सभी लंबित मामलों की साप्ताहिक समीक्षा की जाए, शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जाए। सेवाओं में किसी भी प्रकार की देरी के लिए संबंधित अधिकारी की स्पष्ट जवाबदेही तय की जाए।

ये भी पढ़ें:गुजरात से बिहार के बीच स्पेशल ट्रेन, 5 राज्यों से गुजरेगी; इन स्टेशनों पर रुकेगी

उन्होंने कार्यालय परिसर में पड़ी अनुपयोगी सामग्री और स्क्रैप को तुरंत हटाने के निर्देश दिए ताकि कार्यस्थल का माहौल बेहतर हो सके। फायर सेफ्टी उपकरणों की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने नियमित ऑडिट और मेंटेनेंस रिपोर्ट अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।