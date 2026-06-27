…तो सील हो जाएंगे कोचिंग संस्थान; दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने दे दी कौन सी चेतावनी, एक महीने के समय भी दिया
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सभी छात्रों से भी अपील की है कि अगर उनके कोचिंग संस्थान में उन्हें सुरक्षा से जुड़ी कोई भी कमी नजर आथी है तो इस बात की जानकारी जरूर दें।
हाल ही में लखनऊ में हुए कोचिंग अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार भी ऐक्शन में आ गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सभी कोचिंग संस्थानों को सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए एक महीने का समय दिया है। इस एक महीने के बाद कोई भी कोचिंग संस्थान अगर सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरता है उसे सील किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, जिन कोचिंग सेंटरों के पास फायर ऑडिट, आवश्यक सुरक्षा उपकरण और भवन संबंधी सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं होंगी, उन्हें सील किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हाई कोर्ट की समिति की सिफारिशों के आधार पर कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि यदि उनका कोचिंग संस्थान असुरक्षित है, तो वे इसकी सूचना सरकार को संदेश, ईमेल या फोन के माध्यम से दें।
कमियां दूर करने के लिए एक महीने का समय
इससे पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को कहा था कि राजधानी के सभी 924 कोचिंग संस्थानों का सुरक्षा अभियान के तहत निरीक्षण किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि जिन कोचिंग संस्थानों को नियमों के उल्लंघन के लिए पहले नोटिस दिए गए थे और आगे भी अगर नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए तो उन्हें सील कर दिया जाएगा।वहीं, अन्य नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों को नोटिस जारी कर कमियां दूर करने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा।
924 कोचिंग संस्थानों का होगा इंस्पेक्शन
सूद ने कहा कि सरकार ने कोचिंग संस्थानों के नियमन से संबंधित जस्टिस गौबा समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो विशेष रूप से रखरखाव और सुरक्षा के संदर्भ में यह अध्ययन करेगी कि ऐसे संस्थानों का संचालन किस प्रकार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, संबंधित एजेंसियां सभी 924 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करेंगी। यदि कोई संस्थान नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो जिन संस्थानों को पहले नोटिस जारी किए जा चुके हैं और जो अब भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें सील कर दिया जाएगा। अन्य संस्थानों को नोटिस देकर कमियां दूर करने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा।
सूद ने कहा कि सरकार न्यायमूर्ति गौबा समिति की सिफारिशों के तहत पहले ही कार्रवाई शुरू कर चुकी है और प्रस्तावित उपायों को लागू करने के लिए एक कानून तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए प्रस्तावित विधेयक का मसौदा अगले तीन महीने के भीतर सार्वजनिक किया जाएगा। मंत्री के अनुसार, समिति की सिफारिशों में भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा, गुणवत्ता मानक, शिक्षकों की योग्यता, संचालन संबंधी मानदंड तथा विज्ञापनों से संबंधित दिशा-निर्देश शामिल हैं।
सूद ने कहा कि कोचिंग संस्थानों के निरीक्षण के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि निर्धारित मानकों के अनुसार जिन स्थानों पर कोचिंग संस्थान संचालित करने की अनुमति नहीं है, वहां मौजूद संस्थानों को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें