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…तो सील हो जाएंगे कोचिंग संस्थान; दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने दे दी कौन सी चेतावनी, एक महीने के समय भी दिया

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सभी छात्रों से भी अपील की है कि अगर उनके कोचिंग संस्थान में उन्हें सुरक्षा से जुड़ी कोई भी कमी नजर आथी है तो इस बात की जानकारी जरूर दें।

…तो सील हो जाएंगे कोचिंग संस्थान; दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने दे दी कौन सी चेतावनी, एक महीने के समय भी दिया

हाल ही में लखनऊ में हुए कोचिंग अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार भी ऐक्शन में आ गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सभी कोचिंग संस्थानों को सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए एक महीने का समय दिया है। इस एक महीने के बाद कोई भी कोचिंग संस्थान अगर सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरता है उसे सील किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, जिन कोचिंग सेंटरों के पास फायर ऑडिट, आवश्यक सुरक्षा उपकरण और भवन संबंधी सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं होंगी, उन्हें सील किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हाई कोर्ट की समिति की सिफारिशों के आधार पर कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि यदि उनका कोचिंग संस्थान असुरक्षित है, तो वे इसकी सूचना सरकार को संदेश, ईमेल या फोन के माध्यम से दें।

कमियां दूर करने के लिए एक महीने का समय

इससे पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को कहा था कि राजधानी के सभी 924 कोचिंग संस्थानों का सुरक्षा अभियान के तहत निरीक्षण किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि जिन कोचिंग संस्थानों को नियमों के उल्लंघन के लिए पहले नोटिस दिए गए थे और आगे भी अगर नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए तो उन्हें सील कर दिया जाएगा।वहीं, अन्य नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों को नोटिस जारी कर कमियां दूर करने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा।

924 कोचिंग संस्थानों का होगा इंस्पेक्शन

सूद ने कहा कि सरकार ने कोचिंग संस्थानों के नियमन से संबंधित जस्टिस गौबा समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो विशेष रूप से रखरखाव और सुरक्षा के संदर्भ में यह अध्ययन करेगी कि ऐसे संस्थानों का संचालन किस प्रकार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, संबंधित एजेंसियां सभी 924 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करेंगी। यदि कोई संस्थान नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो जिन संस्थानों को पहले नोटिस जारी किए जा चुके हैं और जो अब भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें सील कर दिया जाएगा। अन्य संस्थानों को नोटिस देकर कमियां दूर करने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा।

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सूद ने कहा कि सरकार न्यायमूर्ति गौबा समिति की सिफारिशों के तहत पहले ही कार्रवाई शुरू कर चुकी है और प्रस्तावित उपायों को लागू करने के लिए एक कानून तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए प्रस्तावित विधेयक का मसौदा अगले तीन महीने के भीतर सार्वजनिक किया जाएगा। मंत्री के अनुसार, समिति की सिफारिशों में भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा, गुणवत्ता मानक, शिक्षकों की योग्यता, संचालन संबंधी मानदंड तथा विज्ञापनों से संबंधित दिशा-निर्देश शामिल हैं।

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सूद ने कहा कि कोचिंग संस्थानों के निरीक्षण के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि निर्धारित मानकों के अनुसार जिन स्थानों पर कोचिंग संस्थान संचालित करने की अनुमति नहीं है, वहां मौजूद संस्थानों को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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भाषा से इनपुट

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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Rekha Gupta
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