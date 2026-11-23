चांदनी चौक में फिर हुआ अतिक्रमण तो नपेंगे अफसर; सीएम की चेतावनी, निगरानी के निर्देश
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक की ऐतिहासिक पहचान बचाने के लिए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने साफ कहा है कि यदि चांदनी चौक में दोबारा अतिक्रमण हुआ तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली के चांदनी चौक में यदि दोबारा अतिक्रमण हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक की ऐतिहासिक पहचान और सुंदरता वापस लाने को लेकर निर्देश दिए हैं। सीएम ने साफ कहा है कि यदि इस क्षेत्र में दोबारा अतिक्रमण हुआ तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने एक उच्चस्तरीय बैठक में एमसीडी और दिल्ली पुलिस को लगातार अभियान चलाने और खाली कराई गई जगहों पर खास निगरानी रखने का आदेश दिया।
हाई लेवल बैठक की, ऐक्शन के आदेश
हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नगर निगम, दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने एमसीडी और दिल्ली पुलिस को अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया। साथ ही कब्जामुक्त स्थानों पर दोबारा अतिक्रमण रोकने के कड़े निर्देश दिए। सीएम ने साफ किया कि चांदनी चौक में यदि दोबारा अतिक्रमण हुआ तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अतिक्रमण हटाने के आदेश
सीएम रेखा गुप्ता जो इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम (आईवीपीएन) की चेयरमैन भी हैं, ने बैठक में चांदनी चौक की ऐतिहासिक पहचान, विरासत और पारंपरिक स्वरूप को संरक्षित रखते हुए विकास कार्यों को रफ्तार देने पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि पुरानी दिल्ली के विकास में अतिक्रमण सबसे बड़ी बाधा है। ऐसे में सभी संबंधित विभागों को एक साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने की प्रभावी कार्रवाई करनी होगी।
नजर रखने और दोबारा अतिक्रमण ना होने देने के आदेश
सीएम रेखा गुप्ता ने 20 नवंबर को इंद्रप्रस्थ हेरिटेज रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन, MCD, दिल्ली पुलिस और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि सड़कों और फुटपाथों पर अवैध कब्जे आम लोगों और वाहनों की आवाजाही में बाधा बनते हैं। इससे क्षेत्र की स्वच्छता, सुरक्षा और ट्रैफिक के साथ विकास के कामकाज भी प्रभावित होते हैं।
इन जगहों पर चला बुलडोजर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश के बाद एमसीडी ने दिल्ली पुलिस के साथ रविवार को पुल मिठाई, पीली कोठी, रानी अवंतिका चौक और तीस हजारी सहित अलग-अलग जगहों पर बुलडोजर के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस कार्रवाई के वीडियो फुटेज भी सोशल मीडिया पर सामने आए थे। सीएम ने इस कार्रवाई पर संतोष जताते हुए एमसीडी और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वे खाली कराई गई जगहों पर लगातार नजर रखें और वहां दोबारा अवैध कब्जे ना होने दें।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।