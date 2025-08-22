हमले के बाद पहली बार सीएम हाउस से बाहर निकलीं रेखा गुप्ता, जानिए कहां गईं

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को हुए हमले के बाद पहली बार गांधी नगर मार्केट में एक कार्यक्रम में शामिल हुईं। उन्होंने स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात की। वहीं हमलावर राजेश खिमजी हिरासत में है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हमले के बाद पहली बार सीएम हाउस से बाहर निकली हैं। रेखा गुप्ता गांधी नगर मार्केट में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचीं। इस कार्यक्रम में उन्होंने स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात की और उनके मुद्दों पर चर्चा की। बुधवार को जनसुनवाई के दौरान सीएम पर हमला हुआ था। आरोपी पुलिस रिमांड पर है और उससे पूछताछ जारी है।

गांधी नगर में थोक रेडीमेड गारमेंट डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, "हम एक बार फिर 'यमुनापार' को दिल्ली के विकास में अग्रणी स्थान दिलाएंगे। मैं यमुनापार के भाइयों और बहनों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निर्मित दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए बधाई देती हूं, क्योंकि यह हमारे जीवन और दैनिक दिनचर्या को और अधिक सुविधाजनक बनाएगा।"

बता दें कि बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान राजकोट के रहने वाले राजेश खिमजी ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया था। इस घटना ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राजेश को हिरासत में लिया और उसे पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया।

आप का आरोप: पुलिस छिपा रही है सच आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इस मामले में दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरुवार को उन्होंने दावा किया कि पुलिस हमले के सीसीटीवी फुटेज को छिपा रही है, ताकि अपनी नाकामी को ढक सके। सौरभ ने कहा, "हमें खुशी है कि रेखा गुप्ता के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की, लेकिन हमें लगता है कि सीसीटीवी फुटेज को जानबूझकर दबाया जा रहा है।"