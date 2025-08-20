उसने अचानक सीएम को थप्पड़ मार दिया.. रेखा गुप्ता पर हमले के प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया?

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने थप्पड़ मारकर हमला किया। आरोपी ने पहले कागज सौंपे, फिर हमला किया। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शिों ने बताया कि कैसे शख्स ने हमला किया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह उनके सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास पर आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान एक सनसनीखेज हमला हुआ। एक व्यक्ति ने पहले सीएम को कुछ कागज सौंपे और फिर अचानक उन पर थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। इस बीच वहां मौजूद अन्य लोगों के बयान सामने आए हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी, 'हैरान कर देने वाला पल' वहां मौजूद लोगों ने इस घटना को चौंकाने वाला बताया। जनसुनवाई में शामिल होने आई अंजलि ने बताया, "यह पूरी तरह गलत है। जनसुनवाई हर नागरिक का हक है। अगर कोई घुसपैठिया सीएम को थप्पड़ मार सकता है, तो यह बहुत बड़ी बात है। मैं वहां थी, वह व्यक्ति कुछ बोल रहा था और अचानक उसने थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस उसे तुरंत ले गई।" उन्होंने आगे बताया कि सीएम लोगों की बात सुन रही थीं। अचानक पीछे से शोर हुआ और जब तक हम मुड़े, पुलिस हमलावर को ले जा चुकी थी। रेखा जी पूरी तरह सदमे में थीं।"

वहीं, उत्तम नगर से अपनी शिकायत लेकर आए शैलेंद्र कुमार ने बताया, "मैं सीवर की समस्या को लेकर आया था। जैसे ही मैं गेट पर पहुंचा, वहां हंगामा मच गया क्योंकि सीएम को किसी ने थप्पड़ मार दिया था। यह गलत है।"

एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी सुरेश खंडेलवाल ने कहा, "...मैं यहां पहुंचा और इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री बाहर आईं। उन्होंने लोगों से मिलना शुरू कर दिया। वह (आरोपी) मौके की तलाश में था और उसने उन पर हमला कर दिया। यह सुबह 8.05-8.10 बजे के आसपास हुआ। पुलिस उसे ले गई..."

क्या हुआ जनसुनवाई में? सिविल लाइंस में सीएम आवास पर हर हफ्ते होने वाली जनसुनवाई में सैकड़ों लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचते हैं। इसी दौरान एक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है, ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कुछ कागजात सौंपे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वह कुछ बोल रहा था, तभी अचानक उसने सीएम पर हमला कर दिया। दिल्ली बीजेपी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हमलावर ने रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा और उनके साथ दुर्व्यवहार किया।