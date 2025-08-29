उनकी परवरिश…; PM मोदी को गाली देने पर कांग्रेस-RJD पर भड़कीं CM रेखा गुप्ता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने के मामले पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। इस बीच अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी आरजेडी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है।
सीएम गुप्ता ने कहा, विपक्षी नेताओं का यह व्यवहार बेहद शर्मनाक है। सीता मां की धरती पर हमारी किसी भी मां का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देश की जनता देश के प्रधानमंत्री की मां के बारे में बुरा-भला कहने जैसी घटिया सोच और घटिया राजनीति को नकारती है। उन्होंने आगे कहा, एक महिला होने के नाते, मैं ईमानदारी से कहती हूं कि मां का अपमान वही लोग कर सकते हैं जिन्हें न तो धरती माता, न भारत माता और न ही मां शब्द का सम्मान पता है। ऐसे लोग देश में पले-बढ़े हैं या कहीं और? यह उनकी परवरिश पर सवालिया निशान है।
इससे पहले दरभंगा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बिहार में एक राजनीतिक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माँ को गालियां देने के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल एक वीडियो में आरोपी को इंडिया ब्लॉक के एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द कहते हुए देखा गया था।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस घटना की कड़ी आलोचना करने हुए बेशर्मी की सारी हदें पार करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा, बिहार में कांग्रेस-आरजेडी ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। देश इसके के लिए कांग्रेस-राजद को कभी माफ नहीं करेगा।