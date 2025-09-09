delhi cm rekha gupta security changes crpf and delhi police got new role know all about it CM रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बदलाव, CRPF और दिल्ली पुलिस को मिली नई जिम्मेदारी, Ncr Hindi News - Hindustan
CM रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बदलाव, CRPF और दिल्ली पुलिस को मिली नई जिम्मेदारी

Utkarsh Gaharwar दिल्ली, पीटीआईTue, 9 Sep 2025 05:19 PM
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सशस्त्र सुरक्षा में बदलाव किया गया है। अब सीआरपीएफ कमांडो को अंदरूनी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि दिल्ली पुलिस के जवान बाहरी घेरा बनाएंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले ये दोनों बल मुख्यमंत्री को उनके आधिकारिक आवास पर दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में यात्रा के दौरान, 'जेड श्रेणी' की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे।

सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के सशस्त्र कमांडो उस क्लोज प्रोटेक्शन टीम (CPT) का हिस्सा होंगे जो वीआईपी और उनसे मिलने वाले लोगों के बीच एक 'आइसोलेशन जोन' सुनिश्चित करेगी। दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री के घर या किसी अन्य स्थान पर बाहरी सुरक्षा घेरा, घर की सुरक्षा और पहुंच नियंत्रण का काम करेगी।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 51 वर्षीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा की समीक्षा 20 अगस्त की सुबह सिविल लाइंस इलाके में उनके कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति की ओर से उन पर हुए हमले के बाद की गई थी। इसके बाद, उनकी सुरक्षा को अस्थायी रूप से दिल्ली पुलिस से सीआरपीएफ में स्थानांतरित कर दिया गया था और बाद में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के कर्मियों को हटा लिया गया था।

हालांकि, केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के साथ-साथ सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस द्वारा संयुक्त समीक्षा के बाद सीएम के लिए एक नया सुरक्षा बदलाव किया गया है और अब ये दोनों बल मिलकर यह काम करेंगे। वीआईपी सुरक्षा कवर केंद्रीय सुरक्षा सूची के तहत सबसे उच्चतम जेड-प्लस (एएसएल) श्रेणी से शुरू होता है, जिसके बाद जेड-प्लस, जेड, वाई, वाई-प्लस और एक्स श्रेणियां आती हैं।