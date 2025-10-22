फूलों की बारिश, चाय-पानी का इंतजाम; बिहार चुनाव से पहले खास होगी दिल्ली की छठ

संक्षेप: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि जितनी भव्य दिवाली रही उतनी ही दिव्य छठ पूजा होगी। छठ पूजा को लेकर की जा रही तैयारियों का ब्योरा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ना सिर्फ यमुना किनारे 17 मॉर्डन घाट बनाए जाएंगे बल्कि शहर में एक हजार से अधिक जगहों पर छठ पूजा का आयोजन होगा।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि जितनी भव्य दिवाली रही उतनी ही दिव्य छठ पूजा होगी। छठ पूजा को लेकर की जा रही तैयारियों का ब्योरा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ना सिर्फ यमुना किनारे 17 मॉर्डन घाट बनाए जाएंगे बल्कि शहर में एक हजार से अधिक जगहों पर छठ पूजा का आयोजन होगा। रेखा गुप्ता ने कहा कि इन सभी जगहों पर सरकार पुष्प वर्षा से लेकर चाय-पानी तक का इंतजाम करेगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में छठ को लेकर किए जा रहे इंतजामों का ब्योरा दिया और कहा कि वर्षों से यमुना किनारे सरकार ने छठ पूजा बंद कर दी थी और अब उनकी सरकार ने प्रतिबंध को हटा दिया है। उन्होंने कहहा,'हम सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं देते हुए पल्ला से कालिंदी तक 17 जगहों पर यमुना नदी के किनारे मार्डन छठ घाट बनाए जा रहे हैं। शहर के अंदर छठ पूजा स्थलों की बहुत वृद्धि होने का अनुमान है। पिछली बार केवल 929 स्थानों पर छठ पूजा के कार्यक्रम हुए थे, इस बार 1000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं।'