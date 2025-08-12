delhi cm rekha gupta says no action will be taken against overage vehicles for now दिल्ली की सीएम का बड़ा ऐलान; ओवरएज वाहनों पर फिलहाल नहीं होगी कार्रवाई, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली की सीएम का बड़ा ऐलान; ओवरएज वाहनों पर फिलहाल नहीं होगी कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत देते हुए आदेश दिया कि इनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए। इसके साथ ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी बड़ा ऐलान किया है।

Krishna Bihari Singh वार्ता, नई दिल्लीTue, 12 Aug 2025 10:24 PM
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन चलाने वालों के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार के निवेदन को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ तत्काल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। हमने पुनर्विचार याचिका के जरिए सर्वोच्च अदालत से यह गुहार लगाई थी कि वाहनों का मूल्यांकन केवल उनकी उम्र के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए।

सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि ओवर एज वाहनों का मूल्यांकन उनकी तय की गई दूरी और पलूशन के स्तर के आधार पर की जानी चाहिए ताकि असल में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की ही पहचान कर के उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हम आगे भी न्यायिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हुए दिल्ली के लोगों के हित में अपना पक्ष मजबूती से रखते रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सर्वोच्च अदालत का यह निर्णय हमारे उस संकल्प को मजबूत करता है कि विकसित दिल्ली की दिशा में हम पर्यावरण संरक्षण और जनता की सुविधा के बीच संतुलन बनाएंगे।

वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह फैसला दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी राहत है। दिल्ली सरकार ने शीर्ष न्यायालय में यह दलील दी थी कि वाहन के 'एंड ऑफ लाइफ' उसकी उम्र से नहीं वरन उससे निकलने वाले पलूशन और तय दूरी के आधार पर होना चाहिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मजबूती से यह लड़ाई दिल्ली के लोगों की तरफ से लड़ी। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम दिल्ली के निवासियों को स्थायी राहत दिला पाएंगे।