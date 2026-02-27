सीएम गुप्ता ने लोगों को बताया देहदान का महत्व, बोलीं- मैं और मेरे पति 16 साल पहले ही रजिस्ट्रेशन करा चुके
सीएम ने कहा अंगदान और देहदान जैसे संवेदनशील विषय पर कला के माध्यम से लोगों को जागरूक करना सच में प्रेरणादायक प्रयास है। ऐसे आयोजन समाज में नई सोच पैदा करते हैं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंगदान और देहदान को मानवता की सबसे बड़ी सेवा बताते हुए एक बेहद खास और प्रेरणादायक खुलासा किया है। 'दधीचि देह दान समिति' द्वारा आयोजित 'वरदान' फिल्म फेस्टिवल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने और उनके पति ने सन् 2010 में ही अपनी देह दान करने का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करा लिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंगदान मानवता की सर्वोच्च सेवा है और यह जीवन के बाद भी जीवन देने का सबसे पवित्र माध्यम है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (नॉट्टो) की तर्ज पर दिल्ली में राज्य सरकार द्वारा स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (सोट्टो) पोर्टल को शुरू किया गया है, जिस पर अबतक 800 से ज्यादा लोग अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। उन्होंने कहा, 'अंगदान केवल एक चिकित्सीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि किसी को नया जीवन देने का सबसे बड़ा उपहार है। एक व्यक्ति का लिया गया संकल्प अनेक परिवारों के जीवन में आशा की नई किरण ला सकता है।'
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी बयान के मुताबिक, गुप्ता ने कहा कि अब भी इस क्षेत्र में व्यापक जन-जागरूकता की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने यह बात 'वरदान' फिल्म महोत्सव में की। इस महोत्सव का उद्देश्य मानवता की सेवा और अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अंगदान और देहदान जैसे संवेदनशील विषय पर कला और सिनेमा के माध्यम से समाज को जागरूक करना अत्यंत प्रेरणादायक और सराहनीय कोशिश है। गुप्ता ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में नई सोच का संचार करते हैं और मानवता के प्रति सेवा एवं समर्पण की भावना को मजबूत करते हैं।
उधर इस बारे में जानकारी देते हुए सीएम गुप्ता ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘वरदान’ फिल्म फेस्टिवल के आयोजन के लिए दधीचि देह दान समिति का साधुवाद। अंगदान और देहदान जैसे संवेदनशील विषय पर कला के माध्यम से लोगों को जागरूक करना सच में प्रेरणादायक प्रयास है। ऐसे आयोजन समाज में नई सोच पैदा करते हैं।’
आगे उन्होंने लिखा, 'अंगदान केवल एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं है। यह किसी को नई जिंदगी देने का सबसे बड़ा उपहार है। एक व्यक्ति का निर्णय कई परिवारों की दुनिया बदल सकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अंगदान को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया है, ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा लोग इस पवित्र कार्य से जुड़ें।'
दधीचि देहदान समिति द्वारा आयोजित इस महोत्सव में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, विधायक ओम प्रकाश शर्, पद्मश्री मनोज जोशी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर जी, दधीचि देहदान समिति के संरक्षक आलोक कुमार जी, अध्यक्ष महेश पंत जी सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
