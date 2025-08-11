delhi cm rekha gupta says govt implement supreme court order on stray dog menace आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को करेंगे लागू, सरकार लाएगी नीति; दिल्ली CM का ऐलान, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi cm rekha gupta says govt implement supreme court order on stray dog menace

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को करेंगे लागू, सरकार लाएगी नीति; दिल्ली CM का ऐलान

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सिलसिलेवार तरीके से लागू किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह समस्या विकराल रूप ले चुकी है।

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीMon, 11 Aug 2025 04:50 PM
share Share
Follow Us on
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को करेंगे लागू, सरकार लाएगी नीति; दिल्ली CM का ऐलान

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए उनकी सरकार जल्द ही एक नीति बनाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सिलसिलेवार तरीके से लागू किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों की समस्या विकराल रूप ले चुकी है।

सीएम रेखा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- दिल्ली के लोग आवारा कुत्तों से तंग आ चुके हैं। हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश महत्वपूर्ण हैं। हम लोगों को राहत पहुंचाना चाहते हैं। सरकार एक नीति बनाकर लोगों को राहत पहुंचाएगी। सनद रहे दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे पर कई बैठकें पहले भी की हैं। पिछले हफ्ते ही मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा था कि दिल्ली सरकार एक मानवीय नीति लेकर आएगी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आवारा कुत्तों को सार्वजनिक जगहों से जल्द से जल्द से हटाने का निर्देश दिया। साथ ही आवारा कुत्तों की नसबंदी करने के भी आदेश दिए।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने एक खबर पर संज्ञान लेते हुए यह भी चेतावनी दी कि आवारा कुत्तों को हटाने में बाधा डालने वालों पर अवमानना कार्यवाही समेत अन्य कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कुत्तों के काटने से रेबीज की समस्या से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंधित नगर निगमों को अपने आदेश पर जल्द से जल्द अमल करने को कहा। अदालत ने कहा- 8 हफ्तों के भीतर लगभग 5,000 आवारा कुत्तों के रखने की व्यवस्था के तहत शेल्टर होम स्थापित किए जाएं। साथ ही कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए पर्याप्त कर्मियों को तैनात किया जाए। इस प्रक्रिया में कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने एक समाचार की खबर के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मसले पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए और उन्हें बस्तियों में नहीं छोड़ा जाए। आवारा कुत्तों की नसबंदी हो या नहीं, सोसाइटियां उनसे मुक्त होनी चाहिए। शहर के किसी भी इलाके या बाहरी इलाके में एक भी आवारा कुत्ता घूमता नहीं दिखना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने एक बहुत बेतुका नियम देखा है। यदि आप किसी इलाके से आवारा कुत्ते उठाते हैं तो उसकी नसबंदी करके दोबार उसे उसी जगह पर रख देते हैं। यह बिल्कुल बेतुका है। इसका कोई मतलब नहीं है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि आवारा कुत्तों को हटाने में बाधा डालने वाले किसी भी शख्स या संगठन पर अवमानना कार्यवाही सहित कड़ी अन्य कार्रवाई की जाएगी।

(यूनीवार्ता की रिपोर्ट के साथ)